Этот день отмечают в последний день Масленичной недели.

Ежегодно с наступлением весны отмечается большой и веселый народный праздник - Масленичная неделя. Каждый день этого продолжительного праздника имеет свои традиции. Последний день этой недели называется Прощеным воскресеньем. В этот день нужно искренне извиниться перед всеми, кого вы обидели, и самим простить все обиды.

Дата Прощеного воскресенья в 2021 году

Прощеное воскресенье ежегодно отмечается в последний день перед Великим постом, который в этом году начинается 15 марта. Поэтому дата праздника выпадает на 14 марта.

Этот день не зря отмечают накануне Великого поста. Очень важно выходить в пост не только с придерживанием отказа от мяса, но и чистыми помыслами и мыслями. А прощение и отпущение обид помогают человеку духовно очиститься.

В этот день просят прощения у Бога за свои грехи, а также у близких и друзей, коллег. В ответ на извинение принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Эта фраза означает, что любой человек грешен и несовершенен, и не может судить других людей. Если человек не может простить обиду, то нужно честно сказать об этом, а затем покаяться в церкви. Также прощения просят перед усопшими.

В Прощеное воскресенье проводят большую уборку в доме, готовясь встречать пост. Доедают последние блины с Масленицы. Также перестилают кровати в доме и перемывают посуду. Однако тяжелая работа в этот день под запретом.

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Автор: Екатерина Пулатова