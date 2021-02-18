Прощеное воскресенье отмечается в последний день Масленицы перед Великим постом.

В последний день Масленичной недели накануне Великого поста отмечается Прощеное воскресенье. Из названия праздника следует, что в этот день нужно попросить прощения у всех, перед кем вы виноваты, а также самим отпустить все обиды. Смысл этого праздника - в духовном очищении человека, отпущении зла.

Дата Прощеного воскресенья

Дата праздник отличается каждый год и зависит от даты Масленицы и Великого поста. В 2021 году Масленица длится до 14 марта - этот день и является Прощеным воскресеньем.

Прощеное воскресенье не зря отмечается прямо перед Великим Постом. Смысл поста - в очищении человека, избавлении от грехов и приближении к Богу. Поэтому важно начинать пост "налегке", чтобы чувство вины не тяготило душу.

В этот день важно не только словесно извиниться перед другими людьми за нанесенные обиды, но и самим осознать и отпустить свою вину. Также нужно простить других людей, которые вас обидели, и ни на кого не держать зла. В прощеное воскресенье принято мириться враждующим людям. Попросить прощения перед умершими людьми можно в церкви во время молитвы.

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Автор: Екатерина Пулатова