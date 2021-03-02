В течение 40 дней верующие должны воздерживаться от скоромной пищи, гуляний, грешных помыслов и поступков.

Великий пост – самый главный, продолжительный и строгий из всех православных постов. Установлен он в память о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне.

Когда Великий пост 2021

Великий пост является подвижным, то есть его даты начала и окончания меняются каждый год. Приурочен он к Пасхе, которая, как известно, является переходным праздником и не имеет постоянной даты. Между тем, неизменной является длительность поста – 47 дней, а также то, что он всегда завершается в канун Светлого Христова Воскресения.

Поскольку Пасха в 2021 году приходится на 2 мая, то Великий пост в этом году начнется 15 марта и будет длиться по 1 мая включительно.

Суть Великого поста

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеПериод Великого поста - это время отказа от мирских дел и общения с Богом. Верующие таким образом готовят себя к Пасхе, очищая тело и душу.

Пост символизирует трудный путь: чтобы приблизиться к Пасхе, христиане должны преодолеть строгие ограничения. В целом пост – это не строгая диета, а время молитвы. Ведь само лишь ограничение в еде не подготовит к Светлому Христову Воскресению. Придется воздержаться также и от веселья.

Как правильно соблюдать Великий пост 2021

В течение 40 дней Великого поста нужно воздерживаться от скоромной пищи, гуляний, грешных помыслов и поступков. В этот период рекомендовано максимально отстраниться от гнева, обид и осуждения, а взамен делать больше добра окружающим.

Во время Великого поста церковь не проводит венчание, а также рекомендует отказаться от супружеской близости. Заключенные в пост браки церковью не благословляются. В то же время обряд крещения в данный период разрешается проводить.

Конечно же, в пост следует ограничивать себя в еде. Самые суровые дни Великого поста – первая и последняя недели.

Правила питания в Великий пост

В Великий пост церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения. К данной категории относится любое мясо, молоко, яйца и, конечно же, все продукты, в состав которых они могут входить.

Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцВместе с тем, можно употреблять такие продукты, как черный хлеб и злаковые хлебцы, различные крупы, все бобовые, грибы, свежие овощи и фрукты, сухофрукты, различные соленья и варенья, орехи и мед.

Дважды за весь пост разрешено побаловать себя рыбой. Отведать блюд из рыбы и морепродуктов можно на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (25 апреля).

Так, в понедельник, среду, пятницу следует придерживаться сухоядения. В эти дни разрешено питаться лишь невареными блюдами без растительного масла, среди которых – вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты. Во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без растительного масла, а в субботу и воскресенье – пищу с растительным маслом.

В целом эти правила обязательны для соблюдения среди монахов, мирянам необязательно соблюдать Великий пост при всей строгости. Каждый человек в индивидуальном порядке вместе с духовником может определять меру строгости своего поста.

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Автор: УНИАН