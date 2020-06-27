Выходные в июле: когда и сколько будем отдыхать
В этом месяце 31 день, а праздников или дополнительных выходных не предвидится, поэтому украинцам придется работать все будние дни.
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Итак, в июле 2020:
рабочие - 23 дня;
выходные - 8 дней.
Выходные:
4-5 июля;
11-12 июля;
18-19 июля;
25-26 июля.
Праздники в июле
1 июля: День архитектуры Украины
2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
5 июля: День Военно-морских Сил Украины
6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
7 июля: День работника природно-заповедного дела
11 июля: Всемирный день народонаселения
12 июля: Всемирный день бортпроводника
12 июля: День рыбака
16 июля: День бухгалтера
18 июля: Международный день Нельсона Манделы
19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
26 июля: День флота Украины
26 июля: День работников торговли
28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
28 июля: День PR-специалиста
30 июля-3 августа: Курбан-байрам
31 июля: День системного администратора
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