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Выходные в июле: когда и сколько будем отдыхать

06:25, 27 июня 2020
Праздники
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Украинцев ждут 8 входных в июле / фото ua.depositphotos.com

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Итак, в июле 2020:

рабочие - 23 дня;

выходные - 8 дней.

Выходные:

4-5 июля;

11-12 июля;

18-19 июля;

25-26 июля.

Выходные в июле / фото kalendari.co.ua

Праздники в июле

1 июля: День архитектуры Украины

2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины

5 июля: День Военно-морских Сил Украины

6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля: День работника природно-заповедного дела

11 июля: Всемирный день народонаселения

12 июля: Всемирный день бортпроводника

12 июля: День рыбака

16 июля: День бухгалтера

18 июля: Международный день Нельсона Манделы

19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля: День флота Украины

26 июля: День работников торговли

28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля: День PR-специалиста

30 июля-3 августа: Курбан-байрам

31 июля: День системного администратора

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Теги: #выходные