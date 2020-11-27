Уже совсем скоро начнется последний месяц 2020 года и первый месяц зимы. Ежегодно декабря ожидают с особым трепетом, ведь впереди череда новогодне-рождественских праздников. Однако и сам декабрь имеет несколько важных праздничных дат как государственных, так и религиозных.
Основные праздники и даты декабря 2020
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годУже в начале декабря Украина будет чествовать свое войско. Традиционно 6 декабря празднуется День Вооруженных сил Украины. А через несколько дней будет отмечаться День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также в этом месяце есть несколько религиозных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы, день святого Николая, а также католическое Рождество. Именно благодаря последнему украинцы получат официальный дополнительный день для отдыха. Поскольку это Рождество приходится на пятницу, то будет три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.
Праздники и памятные даты в декабре 2020 года
- 1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
- 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики Международный день дизайнеров и аниматоров)
- 4 декабря - День объятий, День заказов подарков Деду Морозу, Введение в храм Пресвятой Богородицы
- 5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
- 6 декабря - День Вооруженных сил Украины
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине
- 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений
- 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука
- 11 декабря - Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета
- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)
- 15 декабря - День работников суда Украины Международный день чая
- 17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины
- 18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа
- 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций Международный день помощи бедным День адвокатуры Украины, День святого Николая
- 20 декабря - Международный день солидарности людей
- 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины
- 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря - Рождество Христово (католическое)
- 26 декабря - День подарков
- 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
- 31 декабря - Последний день года
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