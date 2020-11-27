На последний месяц года приходится религиозный праздник, который подарит украинцам дополнительный выходной.

Уже совсем скоро начнется последний месяц 2020 года и первый месяц зимы. Ежегодно декабря ожидают с особым трепетом, ведь впереди череда новогодне-рождественских праздников. Однако и сам декабрь имеет несколько важных праздничных дат как государственных, так и религиозных.

Основные праздники и даты декабря 2020

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годУже в начале декабря Украина будет чествовать свое войско. Традиционно 6 декабря празднуется День Вооруженных сил Украины. А через несколько дней будет отмечаться День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также в этом месяце есть несколько религиозных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы, день святого Николая, а также католическое Рождество. Именно благодаря последнему украинцы получат официальный дополнительный день для отдыха. Поскольку это Рождество приходится на пятницу, то будет три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Праздники и памятные даты в декабре 2020 года

1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины

- Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства

- Международный день борьбы за отмену рабства 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики Международный день дизайнеров и аниматоров)

- Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики Международный день дизайнеров и аниматоров) 4 декабря - День объятий, День заказов подарков Деду Морозу, Введение в храм Пресвятой Богородицы

- День объятий, День заказов подарков Деду Морозу, Введение в храм Пресвятой Богородицы 5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)

- День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров) 6 декабря - День Вооруженных сил Украины

- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине

- Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений

- Международный день борьбы с коррупцией Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука

- День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука 11 декабря - Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета

- День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)

- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора) 15 декабря - День работников суда Украины Международный день чая

- День работников суда Украины Международный день чая 17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины

- День работника Государственной исполнительной службы Украины 18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа

- Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций Международный день помощи бедным День адвокатуры Украины, День святого Николая

- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций Международный день помощи бедным День адвокатуры Украины, День святого Николая 20 декабря - Международный день солидарности людей

- Международный день солидарности людей 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины

- День энергетика, День дипломатической службы Украины 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

- День работников архивных учреждений Украины 25 декабря - Рождество Христово (католическое)

- 26 декабря - День подарков

- День подарков 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

- День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины 31 декабря - Последний день года

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Автор: Алина Вишневская