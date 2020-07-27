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Праздники в августе: выходные и праздничные дни (календарь)

06:06, 27 июля 2020
Праздники
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24 августа отмечают День независимости Украины / фото REUTERS

Календарь праздников на август 2020 года включает в себя не только официальные праздники, но и профессиональные, международные праздники, дни воинской славы и православные праздники.

Праздничные и рабочие дни в августе

Общеe количество календарных дней: 31

Рабочие дни, количество: 20

Праздничные и выходные дни в августе 2020: 11

Предпраздничные (укороченные на 1 час): нет

Государственные праздники:

 24 августа  День независимости Украины

Календарь август 2020

Праздники в августе 2020

  •  1 августа  День инкассатора
  •  2 августа  День аэромобильных войск
  •  2 августа  День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
  •  5 августа  Международный день светофора
  •  8 августа  День войск связи Вооруженных Сил Украины
  •  9 августа  Международный день коренных народов мира
  •  9 августа  День строителя
  •  9 августа  День работников ветеринарной медицины
  •  12 августа  Международный день молодежи
  •  15 августа  День археолога
  •  19 августа  День пасечника
  •  23 августа  День Государственного Флага Украины
  •  24 августа  День Независимости Украины
  •  28 августа  День авиации Украины
  •  29 августа  День дальнобойщика
  •  30 августа  День шахтера

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Теги: #выходные в августе#праздники в Украине