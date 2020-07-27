Праздники в августе: выходные и праздничные дни (календарь)
06:06, 27 июля 2020Праздники
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В августе у Украине отмечают один государственный праздник - День независимости Украины.
24 августа отмечают День независимости Украины / фото REUTERS
Календарь праздников на август 2020 года включает в себя не только официальные праздники, но и профессиональные, международные праздники, дни воинской славы и православные праздники.
Праздничные и рабочие дни в августе
Общеe количество календарных дней: 31
Рабочие дни, количество: 20
Праздничные и выходные дни в августе 2020: 11
Предпраздничные (укороченные на 1 час): нет
Государственные праздники:
24 августа День независимости Украины
Календарь август 2020
Праздники в августе 2020
- 1 августа День инкассатора
- 2 августа День аэромобильных войск
- 2 августа День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
- 5 августа Международный день светофора
- 8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины
- 9 августа Международный день коренных народов мира
- 9 августа День строителя
- 9 августа День работников ветеринарной медицины
- 12 августа Международный день молодежи
- 15 августа День археолога
- 19 августа День пасечника
- 23 августа День Государственного Флага Украины
- 24 августа День Независимости Украины
- 28 августа День авиации Украины
- 29 августа День дальнобойщика
- 30 августа День шахтера
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