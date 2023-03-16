16 марта православная церковь почитает икону Божией Матери "Знамение" Златоустовская, которая прославилась своими чудесами.

Икона Божией Матери "Знамение" Златоустовская - одна из наиболее почитаемых у православных верующих. Это чудотворная икона, которая помогает каждому просящему. УНИАН рассказывает об удивительной истории иконы и о чем ей молятся.

Ранее мы рассказывали, в чем помогает Иверская икона Божией Матери и как ей молиться.

Икона Божией Матери "Знамение" Златоустовская - история святыни

История иконы начинается в 1814 году. Во время эпидемии холеры больному купцу приснилась Богородица, изображенная на стене из Златоустовского монастыря - младенец Иисус улыбался ему, а Богоматерь передала из своих рук хрустальную чашу. Очнулся купец совершенно здоровым и недолго думая отправился в монастырь, где действительно увидел икону из своего сна над аркой храма. По просьбе излечившегося, святой лик внесли в храм - это произошло 16 марта.

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После была чудесным образом икона исцелила женщину, а вскоре еще одна неизлечимо больная после молитвы у образа пошла на поправку. В летописях тех времен запечатлено восемь исцелений, которые произошли перед образом Златоустовской иконы Божьей матери.

В чем помогает икона Божией Матери Знамение

На Златоустовской иконе изображена пресвятая Богородица - она в молитве поднимает руки, а на груди у нее изображен младенец Иисусс. По сторонам от Богородицы изображены Николай Чудотворец и Иоанн, Епископ Новгородский. Название "Знамение" означает знак милости Богоматери к людям.

Икона Божией Матери "Знамение" считается очень сильной, ее просят:

ниспослать мир, спасти от войн и защитить от недоброжелателей, завистников и врагов;

уберечь от стихийных бедствий, несчастий, эпидемий, пожаров;

об исцелении от тяжелых хронических болезней;

укрепить семью и разрешить распри между родственниками.

Также икона Божией Матери "Знамение" считается покровительницей и заступницей всех людей, которые страдают от душевной боли и физических увечий.

Икона Божией Матери Знамение - молитва к Богородице

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

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