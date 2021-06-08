Юбилей - это не просто день рождения, но ещё и круглая дата. В такой особенный день следует поздравить юбиляра запоминающимися словами и открытками. Друзья и коллеги поздравляют именинника и от всей души желают ему дальнейших счастья. А родные готовят для виновника торжества особенный подарок.
Поздравления с юбилеем мужчине
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***
Поздравляю с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей.
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся твои мечты!
С юбилеем поздравляю!
Стих с душою прочитаю:
Желаю счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не болеть.
И пусть в семье всё будет гладко,
Ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания,
Тепла, уюта, понимания.
Конечно, денег, и побольше,
Успехов и везения тоже.
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!
С юбилеем поздравляю уважаемого человека, прекрасного семьянина и настоящего мужчину. Желаю нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви.
***
Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой! Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день Вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье находится Вами в любых мелочах.
***
С юбилеем, дорогой и замечательный мужчина. Желаю постоянства удачи и везения, стабильности успеха и процветания, отсутствия каких-либо сомнений в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед.
Поздравления с юбилеем женщине
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Поздравляю с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей.
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся твои мечты!
В прекрасный юбилей хочу вам пожелать
Нигде и никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Любви, здоровья, радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нём.
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.
От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая путь к новым высотам и достижениям. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце купается в любви!
***
Поздравляю с юбилеем милую и замечательную, неповторимую и обаятельную женщину. Пожелать хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей.
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Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой, спешим пожелать отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и щедра на приятные подарки, пусть с легкостью сбываются все намеченные планы!
***
Поздравляю с юбилеем замечательную и неповторимую женщину! Хочу искренне пожелать никогда не терять доброты души и сердца, красоты и очарования, оптимизма и удачи, счастья и любви. Желаю успеха и огромных побед, достатка и чудного настроения.
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