Поздравления и подарки в этот день должны быть особенными.

Юбилей - это не просто день рождения, но ещё и круглая дата. В такой особенный день следует поздравить юбиляра запоминающимися словами и открытками. Друзья и коллеги поздравляют именинника и от всей души желают ему дальнейших счастья. А родные готовят для виновника торжества особенный подарок.

Поздравления с юбилеем мужчине

Юбилей пришел в твой дом,

Все за праздничным столом —

Тосты, радость, громкий смех.

Ждет тебя пускай успех.

Пусть не будет вовсе бед,

Проживи еще сто лет.

Юбиляр ты наш родной,

С днем рожденья, дорогой!

В чудесный праздник, Юбилей,

Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей

Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,

И все исполняться желанья!

Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!

***

Поздравляю с юбилеем,

Пусть тебе во всем везет,

Близкие пусть не болеют

И удача в дом придет.

Пусть твой путь по жизни будет

Самым легким из путей.

Пусть твой враг тебя забудет,

Будет много пусть друзей.

Чтоб побольше впечатлений,

Ярких встреч и доброты.

И пусть в этот День рожденья

Сбудутся твои мечты!

С юбилеем поздравляю!

Стих с душою прочитаю:

Желаю счастья, долгих лет,

Чтоб не грустить и не болеть.

И пусть в семье всё будет гладко,

Ведь нету лучшего подарка.

И уважения, признания,

Тепла, уюта, понимания.

Конечно, денег, и побольше,

Успехов и везения тоже.

И пусть все сбудутся мечты,

Какими б ни были они!

С юбилеем поздравляю уважаемого человека, прекрасного семьянина и настоящего мужчину. Желаю нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви.

***

Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой! Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день Вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье находится Вами в любых мелочах.

***

С юбилеем, дорогой и замечательный мужчина. Желаю постоянства удачи и везения, стабильности успеха и процветания, отсутствия каких-либо сомнений в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед.

Поздравления с юбилеем женщине

Желаю в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,

Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,

Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!

Поздравляю с юбилеем,

Пусть тебе во всем везет,

Близкие пусть не болеют

И удача в дом придет.

Пусть твой путь по жизни будет

Самым легким из путей.

Пусть твой враг тебя забудет,

Будет много пусть друзей.

Чтоб побольше впечатлений,

Ярких встреч и доброты.

И пусть в этот День рожденья

Сбудутся твои мечты!

В прекрасный юбилей хочу вам пожелать

Нигде и никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.

Любви, здоровья, радости в глазах –

Всего, о чем не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.

С юбилеем, дорогая!

Ах, красивая какая

Ты сегодня и всегда,

Будто первая звезда.

Принимай же поздравленья:

Чтобы счастья и веселья

Всегда полон был твой дом,

Смех и радость были б в нём.

Будь здоровой, нежной, милой,

Доброй, ласковой, счастливой,

Чтоб от жизни получать

Лишь цветы и благодать.

От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая путь к новым высотам и достижениям. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце купается в любви!

***

Поздравляю с юбилеем милую и замечательную, неповторимую и обаятельную женщину. Пожелать хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей.

***

Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой, спешим пожелать отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и щедра на приятные подарки, пусть с легкостью сбываются все намеченные планы!

***

Поздравляю с юбилеем замечательную и неповторимую женщину! Хочу искренне пожелать никогда не терять доброты души и сердца, красоты и очарования, оптимизма и удачи, счастья и любви. Желаю успеха и огромных побед, достатка и чудного настроения.

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Автор: Екатерина Пулатова