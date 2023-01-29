Юбилей - это особенная дата в жизни человека, в которую полагается произносить особые поздравления. Родному человек будет приятно услышать уникальное пожелание с "круглым" днем рождения. Лучшие поздравления и открытки для разных юбилейных дат.
- Поздравления с юбилеем женщине
- Поздравления с юбилеем мужчине
- Поздравления с юбилеем в стихах и прозе универсальные
- Картинки и открытки с юбилеем
Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем рождения женщине.
Поздравления с юбилеем женщине
С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.
***
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова "мало"!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек, ты цвела!
***
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота — везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни — долгой и красивой!
***
С юбилейным днем рождения!
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
***
С юбилеем поздравляем
И желаем яркой быть,
Верить в чудо, верить в сказку
И самой слегка чудить!
Чтоб счастливая улыбка
Озаряла милый взгляд,
Чтоб дарили комплименты
Непременно все подряд!
***
С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.
***
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!
***
Желаем быть всегда счастливой,
Прекрасной, нежной, молодой.
Пусть жизнь течет рекой красивой,
Всех увлекая за собой!
И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят.
И сотней лучиков волшебных
Далекий путь твой озарят!
Поздравления с юбилеем мужчине
Желаем в славный юбилей
Побольше искренних речей.
Пусть этот день будет счастливым
В кругу родных, друзей, любимых!
Чтоб достиг своей мечты,
И не знал чтоб суеты.
Здоровья, счастья, море смеха
И в жизни вечного успеха!
***
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровым и богатым,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
***
Круглая дата, большой юбилей.
Будь же здоров, никогда не болей.
Сил и удачи, везения вдвойне,
Доблести, счастья и мира в судьбе!
Чтобы все цели твои достигались,
Планы большие все в жизнь воплощались.
Будь позитивным, успешным, крутым,
Чтоб исполнялись желанья, мечты!
***
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть!
***
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!
***
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить,
Быть здоровым, сильным, смелым,
Верить, делать и любить!
Чтоб всегда имел ты планы,
Цели разные, дела,
И уверенно по жизни
В каждый новый день шагал!
***
С юбилеем Вас, родной,
С юбилеем, дорогой!
Пусть мечты осуществятся,
Пусть глаза вовсю искрятся!
Все-все-все пусть удается,
И сердечко пусть смеется,
Ну, а годы — не беда...
Ведь душа так молода!
***
В юбилей желаю твой,
Чтоб всегда ты был такой:
Полон радости и сил,
Женщин на руках носил.
Спортом чтобы увлекался,
На морях чтобы купался,
При деньгах всегда чтоб был.
Чтоб любили. Чтоб любил.
Поздравления с юбилеем в стихах и прозе универсальные
С юбилеем поздравляю!
Счастья и добра желаю.
Пусть исполнятся мечты,
И в душе цветут цветы.
Доброты, здоровья, мира,
Чтобы все, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья.
Вдохновенья и удачи,
Только так, никак иначе!
***
С круглой датой! С юбилеем!
В этот день особенный
Непременно пусть согреют
Пожеланья добрые.
Пусть на жизненном пути
Чудеса случаются,
Всё, что хочешь обрести,
Полностью сбывается!
***
Спешим с юбилеем поздравить
И всяческих благ пожелать!
Чтоб больше пришлось улыбаться,
Чтоб меньше пришлось унывать!
***
Пусть здоровье будет крепким,
А дела лишь вверх идут,
Пусть удачу и достаток
Все ветра к Вам в дом несут!
Пусть сияют глаза Ваши,
Добротой и миром грея,
А душа пусть расцветает!
Поздравляю с юбилеем!
***
Не просто день рождения —
Счастливый юбилей!
Желаем настроения
И творческих идей.
Пусть эта дата круглая
Энергии придаст,
И жизни позитивный ритм
Уверенно задаст.
***
Юбилей — прекрасный праздник,
Что бывает раз в пять лет,
Пусть возьмет он все печали
И укроет Вас от бед!
Пусть подарит он Вам радость,
Доброту и вдохновение,
Пусть придут к Вам с ним удача,
Мир, порядок и терпение!
***
С юбилеем поздравляю!
Счастья в жизни и любви.
Очень крепкого здоровья
И побольше доброты.
Пусть исполнятся желания,
Будет прочным круг друзей,
Чтобы жизнь лишь становилась
Ярче, лучше, веселей!
***
В этот замечательный день хочется поздравить Вас с юбилеем! Желаю Вам безграничного счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пускай каждый Ваш день будет наполнен яркими эмоциями. С праздником!
***
С юбилеем! Успеха и достатка, чудесного настроения и свершения желаний, ровной жизненной дороги — без проблем и препятствий! Желаю нескончаемой энергии, чтобы на всё задуманное хватало сил. Пусть сердце всегда излучает любовь и теплоту.
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Сегодня, в твой юбилей, желаю много улыбок и приятных сюрпризов. Пусть жизнь твоя будет долгой и радостной. Пусть только положительные эмоции наполняют твою жизнь. Счастья, любви, мирного неба!
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С юбилеем тебя поздравляю! Желаю много приятных и незабываемых впечатлений, радостных моментов, которые будут наполнять каждый твой день! Пусть каждый день будет ярким и красочным, принося умиротворение и покой твоей душе. Счастливой, сказочной жизни тебе!