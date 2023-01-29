УНИАН собрал красивые пожелания и поздравления с юбилеем, которые тронут родного человека.

Юбилей - это особенная дата в жизни человека, в которую полагается произносить особые поздравления. Родному человек будет приятно услышать уникальное пожелание с "круглым" днем рождения. Лучшие поздравления и открытки для разных юбилейных дат.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем рождения женщине.

Поздравления с юбилеем женщине

С юбилеем, дорогая!

Видео дня

Счастью пусть не будет края,

Радость сердце наполняет,

От беды Бог охраняет.

Дней побольше светлых, ярких,

Частых от судьбы подарков.

Годы только красят пусть,

И не досаждает грусть.

***

С юбилеем поздравляем!

И от всей души желаем

Счастья женского, везения,

Позитива, настроения!

Солнца в небе и удачи,

Быть любимою в придачу,

Чтобы денежек хватало,

И не знала слова "мало"!

Добрых рядышком людей,

Только верных лишь друзей,

Чтоб сегодня и всегда,

Как цветочек, ты цвела!

***

Сегодня юбилей у той,

Кто позабыл уж про покой,

Кто всех успеет накормить,

Умеет преданно любить.

Так пусть глаза всегда искрятся,

А неудачи пусть боятся.

Чтобы были силы, и с годами

Душа бы полнилась цветами.

Чтоб красота — везде, во всём.

Теплом окутан был ваш дом,

И уважением, и силой.

И жизни — долгой и красивой!

***

С юбилейным днем рождения!

Пожелаем вдохновения,

Быть счастливой, молодой,

С доброй, чистою душой!

***

С юбилеем поздравляем

И желаем яркой быть,

Верить в чудо, верить в сказку

И самой слегка чудить!

Чтоб счастливая улыбка

Озаряла милый взгляд,

Чтоб дарили комплименты

Непременно все подряд!

***

С днем Вашего рожденья,

Шикарным, юбилейным

Сердечно поздравляем!

От всей души желаем

Заботы и внимания,

Тепла, очарования,

Молодости, красоты

И конечно, доброты.

Здоровья, настроенья,

Улыбок и веселья,

Стабильности и благости,

Уюта в доме, сладости!

Счастья в жизни. Долгих лет,

Светлых, радостных, без бед.

***

С юбилеем, с днём рождения!

Счастья, мира, доброты,

Чтобы каждое мгновение

Исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбок

И прекраснейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,

Делая твой мир светлей!

***

Желаем быть всегда счастливой,

Прекрасной, нежной, молодой.

Пусть жизнь течет рекой красивой,

Всех увлекая за собой!

И пусть небесные светила

Теплом согреют, защитят.

И сотней лучиков волшебных

Далекий путь твой озарят!

Поздравления с юбилеем мужчине

Желаем в славный юбилей

Побольше искренних речей.

Пусть этот день будет счастливым

В кругу родных, друзей, любимых!

Чтоб достиг своей мечты,

И не знал чтоб суеты.

Здоровья, счастья, море смеха

И в жизни вечного успеха!

***

С юбилеем, с круглой датой

Поздравляем от души.

Будь здоровым и богатым,

Бодро, весело живи.

Пусть улыбки и объятья

Согревают без огня.

Искренне желаем счастья,

С днем рождения тебя!

***

Круглая дата, большой юбилей.

Будь же здоров, никогда не болей.

Сил и удачи, везения вдвойне,

Доблести, счастья и мира в судьбе!

Чтобы все цели твои достигались,

Планы большие все в жизнь воплощались.

Будь позитивным, успешным, крутым,

Чтоб исполнялись желанья, мечты!

***

Юбилей пришел в твой дом,

Все за праздничным столом —

Тосты, радость, громкий смех.

Ждет тебя пускай успех.

И не важно, сколько лет —

У мужчин всегда расцвет.

Главное ведь — жить уметь

И душою не стареть!

***

Поздравляем с юбилеем,

Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,

Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,

Чувствовать себя — на пять,

Чтоб казалось неприличным

Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит

Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.

И спасибо, что Вы есть!

***

С юбилеем поздравляем

И желаем просто жить,

Быть здоровым, сильным, смелым,

Верить, делать и любить!

Чтоб всегда имел ты планы,

Цели разные, дела,

И уверенно по жизни

В каждый новый день шагал!

***

С юбилеем Вас, родной,

С юбилеем, дорогой!

Пусть мечты осуществятся,

Пусть глаза вовсю искрятся!

Все-все-все пусть удается,

И сердечко пусть смеется,

Ну, а годы — не беда...

Ведь душа так молода!

***

В юбилей желаю твой,

Чтоб всегда ты был такой:

Полон радости и сил,

Женщин на руках носил.

Спортом чтобы увлекался,

На морях чтобы купался,

При деньгах всегда чтоб был.

Чтоб любили. Чтоб любил.

Поздравления с юбилеем в стихах и прозе универсальные

С юбилеем поздравляю!

Счастья и добра желаю.

Пусть исполнятся мечты,

И в душе цветут цветы.

Доброты, здоровья, мира,

Чтобы все, что нужно, было,

Ярких дней и уваженья,

Праздничного настроенья.

Вдохновенья и удачи,

Только так, никак иначе!

***

С круглой датой! С юбилеем!

В этот день особенный

Непременно пусть согреют

Пожеланья добрые.

Пусть на жизненном пути

Чудеса случаются,

Всё, что хочешь обрести,

Полностью сбывается!

***

Спешим с юбилеем поздравить

И всяческих благ пожелать!

Чтоб больше пришлось улыбаться,

Чтоб меньше пришлось унывать!

***

Пусть здоровье будет крепким,

А дела лишь вверх идут,

Пусть удачу и достаток

Все ветра к Вам в дом несут!

Пусть сияют глаза Ваши,

Добротой и миром грея,

А душа пусть расцветает!

Поздравляю с юбилеем!

***

Не просто день рождения —

Счастливый юбилей!

Желаем настроения

И творческих идей.

Пусть эта дата круглая

Энергии придаст,

И жизни позитивный ритм

Уверенно задаст.

***

Юбилей — прекрасный праздник,

Что бывает раз в пять лет,

Пусть возьмет он все печали

И укроет Вас от бед!

Пусть подарит он Вам радость,

Доброту и вдохновение,

Пусть придут к Вам с ним удача,

Мир, порядок и терпение!

***

С юбилеем поздравляю!

Счастья в жизни и любви.

Очень крепкого здоровья

И побольше доброты.

Пусть исполнятся желания,

Будет прочным круг друзей,

Чтобы жизнь лишь становилась

Ярче, лучше, веселей!

***

В этот замечательный день хочется поздравить Вас с юбилеем! Желаю Вам безграничного счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пускай каждый Ваш день будет наполнен яркими эмоциями. С праздником!

***

С юбилеем! Успеха и достатка, чудесного настроения и свершения желаний, ровной жизненной дороги — без проблем и препятствий! Желаю нескончаемой энергии, чтобы на всё задуманное хватало сил. Пусть сердце всегда излучает любовь и теплоту.

***

Сегодня, в твой юбилей, желаю много улыбок и приятных сюрпризов. Пусть жизнь твоя будет долгой и радостной. Пусть только положительные эмоции наполняют твою жизнь. Счастья, любви, мирного неба!

***

С юбилеем тебя поздравляю! Желаю много приятных и незабываемых впечатлений, радостных моментов, которые будут наполнять каждый твой день! Пусть каждый день будет ярким и красочным, принося умиротворение и покой твоей душе. Счастливой, сказочной жизни тебе!

Картинки и открытки с юбилеем

Вас также могут заинтересовать новости: