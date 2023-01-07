Душевные поздравления со светлым Рождеством - в подборке от УНИАН.

Рождество Христово - великий день для всех христиан. Православные отмечают его 7 января. Ко дню светлого праздника Рождества Христова УНИАН подготовил трогательные пожелания в стихах и прозе, а также открытки с Рождеством, которыми вы сможете поздравить самых дорогих людей.

Ранее мы писали, какие есть красивые и простые колядки на Рождество 2023 для детей.

Рождество Христово 2023 - поздравления в стихах и прозе

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Видео дня

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С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты...

Пусть сбываются мечты!

Пусть Господь хранит от бед,

От невзгод, и от ненастья...

Ангел с неба даст совет

И наполнит сердце счастьем!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

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Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он вас!

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие - здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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Зажглась звезда добра и волшебства -

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!

***

Желаю видеть счастье в мелочах,

Идти вперёд, обид не замечая,

И пусть Господь проносит на руках

Там, где, казалось, силы покидают!

Пусть Рождество наполнит твою жизнь

Добром, любовью, миром, пониманьем,

Ты искренне сегодня помолись,

И небеса исполнят все желанья!

***

С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.

***

Горят красиво свечи,

И в доме чистота.

Сегодня отмечаем

Рождение Христа!

Пусть будет добрым, светлым,

Счастливым этот год!

И радостные вести

Нам каждый день несет!

Зажглась звезда на небе,

Всем подарила свет,

Пусть он в душе останется

На много, много лет!

Рождество Христово - открытки и картинки

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