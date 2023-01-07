Рождество Христово - великий день для всех христиан. Православные отмечают его 7 января. Ко дню светлого праздника Рождества Христова УНИАН подготовил трогательные пожелания в стихах и прозе, а также открытки с Рождеством, которыми вы сможете поздравить самых дорогих людей.
Ранее мы писали, какие есть красивые и простые колядки на Рождество 2023 для детей.
Рождество Христово 2023 - поздравления в стихах и прозе
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты...
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья...
Ангел с неба даст совет
И наполнит сердце счастьем!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.
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Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие - здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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Зажглась звезда добра и волшебства -
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
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С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами! Пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей! Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!
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Желаю видеть счастье в мелочах,
Идти вперёд, обид не замечая,
И пусть Господь проносит на руках
Там, где, казалось, силы покидают!
Пусть Рождество наполнит твою жизнь
Добром, любовью, миром, пониманьем,
Ты искренне сегодня помолись,
И небеса исполнят все желанья!
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С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.
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Горят красиво свечи,
И в доме чистота.
Сегодня отмечаем
Рождение Христа!
Пусть будет добрым, светлым,
Счастливым этот год!
И радостные вести
Нам каждый день несет!
Зажглась звезда на небе,
Всем подарила свет,
Пусть он в душе останется
На много, много лет!