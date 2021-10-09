50 лет – очень красивая и круглая дата. Такой юбилей принято отмечать с большим размахом в кругу семьи. Чтобы торжество надолго запомнилось имениннику или имениннице, стоит отправить юбиляру красивую открытку или трогательный стих. Так вы сможете выразить свои чувства к близкому человеку.
Раннее мы публиковали общие поздравления с юбилеем для других круглых дат.
Поздравления с 50-летием мужчине
Поздравляем с юбилеем —
С тем, что стал еще сильнее,
С тем, что путь такой прошел,
С тем, что в жизни ты нашел.
Будь же счастлив без предела,
Лучшим в каждом новом деле.
К ярким целям на пути
Обязательно иди.
***
Тебе сегодня 50,
И мы спешим тебя поздравить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей только надежных рядом,
Живи и радуйся судьбе,
Ну а печалиться не надо!
***
С утра проснулся — вот те на!
Полтинник — суперская дата.
С особой нежностью жена
Толкнула речь витиевато.
Готовься слушать день-деньской,
Какой ты умный и пригожий,
Надежный, добрый, заводной,
Веселый... Дальше сам продолжи.
Пускай возможности твои
С любым смиряются желанием,
Удачу хитрую лови,
И пусть она ведет к мечтаниям!
***
Полвека прожил ты достойно,
Добился многого с трудом,
В кругу семьи своей огромной
Ты встретишь праздник за столом!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем много-много лет
В здоровье жить, и не старея,
Дарить всем близким добрый свет!
***
В 50 лет жизнь только начинает круто набирать обороты. Пусть у тебя эти обороты будут наполнены крутыми эмоциями от всего, за что ты берёшься и за что только собираешься взяться или давно мечтаешь. Пусть все идеи воплотятся и здоровье никогда не подкачает. С днем рождения!
***
Поздравляю с юбилеем! Вот и еще одна круглая дата жизни, но это дата начала нового витка, который будет полон радости, везения, улыбок, любви, смеха и исполнения желаний. Пусть все мечты осуществятся, а в доме царит мир и уют, покой и безмятежность.
***
Поздравляю с 50-летием замечательного мужчину. Пожелать хочу уверенных сил и оптимизма, верных целей и добрых успехов, безукоризненной деятельности и высокого достатка, благополучия в семье и светлой удачи на жизненном пути.
***
Пусть в день пятидесятилетия сбудется все, что вы себе желали в дружбе, любви, карьере, пусть родные и близкие любят вас таким, какой вы есть, а козни врагов прибавляют вам сил, здоровья, денег, удачи, счастья и личных достижений.
Поздравления с 50-летием женщине
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Поздравляю с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.
***
Поздравляю с юбилеем
И хочу тебе сказать:
Ты прекрасней королевы
В свои два по двадцать пять.
Я желаю, чтоб отныне
Новый жизненный виток
С новой страстью, с новой силой
В счастья мир тебя увлек.
***
Желаю в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме — тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне — красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя всё будет в порядке.
***
Нету женщины на свете
Ни красивей, ни милей.
Посвящаем строки эти
Тебе в лучший юбилей.
50 — какая малость!
Кровь играет с молоком.
Пусть невзгоды и усталость
Не заходят в этот дом.
***
Что такое пятьдесят? Это значит — нет преград!
Все осталось позади, все проблемы и долги,
Неудачи, дрязги, ссоры и пустые разговоры.
Мы желаем лишь вперед идти без горя и забот.
Чтоб сбывались все мечты. Счастья, мира, доброты.
Чтоб цвела душа и пела, чтобы в жизни все успела.
И святые небеса охраняют пусть от зла!
***
С юбилеем! Желаю воспринимать эту круглую дату, как новую страницу, открывающую новые возможности, новые горизонты и новые ощущения. Интересных идей, активности, бодрости, здоровья и прямых дорог еще на пятьдесят лет вперед. Поздравляю!
***
От всего сердца поздравляю с прекрасной юбилейной датой и желаю, чтобы все в жизни было только на пять: здоровье, удача, красота, достаток, везенье. А вот невзгодам, тревогам и унынию я оставляю только нули, и пусть они навсегда исчезнут из твоей жизни.
***
Поздравляем с юбилеем великолепную и непревзойденную женщину! 50 лет − это рассвет новых возможностей и море удовольствий! Желаем потрясающих впечатлений, много путешествий, спокойствия, гармонии, цветущей красоты и прекрасного здоровья! Пусть исполняются все, даже самые малюсенькие, мечты!
Поздравления с 50-летием маме
Ты мне дороже всех на свете!
Души мне ближе не сыскать!
Мы для мам — всегда лишь дети —
Птенцы с умением летать.
Хочу поздравить с юбилеем,
Тебе сегодня 50!
Ты с каждым годом хорошеешь,
И юностью глаза блестят!
***
С юбилеем, мамочка родная!
Я тебя люблю и понимаю.
Отмечаешь нынче пятьдесят,
И слезинки на глазах искрят.
Обниму тихонечко тебя,
Пожелаю радостного дня.
Нет души роднее, чем твоя,
Мамочка любимая моя!
***
Юбилей у нашей мамы,
Праздник этот для неё.
Светлых радостей — без рамок,
И успехов — без краёв.
Будь такой же сильной духом,
С сердцем вечно молодым.
Пусть огонь в душе не тухнет —
Мы тебя боготворим!
***
Мамулечка, эта шикарнейшая дата
Останется пусть в памяти навек.
Но не годами только ты богата —
Душою ты богатый человек.
Мамулечка, я тебе искренне желаю,
Идеи пусть ведут тебя вперед,
К новым мечтам и планам, и я знаю,
Что тебе счастье это принесет.
***
Тебе сегодня 50!
Моя мамуля, в праздник этот
Пусть поздравляют все подряд
И шлют букеты и приветы!
Пусть распускаются цветы,
Чтоб ты, родная, улыбалась.
И всех счастливей стала ты,
Забот чтоб просто не осталось!
***
Мамочка, моя дорогая и очень любимая! Поздравляю тебя с 50-летним юбилеем! Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения, исполнения желаний, приятных моментов, много сюрпризов, жизнерадостности и позитива!
***
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с 50 летним юбилеем! Пусть эта дата для тебя станет переломной, и, с этого момента, твоя жизнь будет только светлой и счастливой, а все черные полосы трудностей, невзгод и проблем останутся позади.
***
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с 50 летним юбилеем! Пусть эта дата для тебя станет переломной, и, с этого момента, твоя жизнь будет только светлой и счастливой, а все черные полосы трудностей, невзгод и проблем останутся позади.
Поздравления с 50-летием папе
Папа наш, ты именинник.
И серьезный юбилей,
Дата круглая — полтинник.
Ты об этом не жалей.
Ты прошел лишь полпути
Жизни долгой и красивой.
И немало впереди
Еще будет дней счастливых.
***
Дорогой, любимый папа,
С юбилеем, мой родной,
Будь счастливым и веселым,
Драгоценный мой герой!
50 — вот это возраст
Половиночка от ста,
Можно подводить итоги,
И прожить еще полста!
***
Красивая круглая дата.
Папуля, тебе пятьдесят.
Будь счастлив, родной именинник.
Глаза пусть от счастья блестят!
Здоровья тебе мы желаем,
Папулечка наш дорогой,
Везенья, успехов, удачи,
А мы всегда будем с тобой.
***
Папу нашего родного
Поздравляем нынче мы.
Положительный у нас ты
Прямо с каждой стороны.
50 тебе сегодня,
Получи медаль, герой.
Знай, что любят тебя дети.
Ты у нас один такой.
***
Папа, с юбилеем! Пусть этот возраст будет лишь началом твоей молодости, а все дни наполняются яркими эмоциями и исполнениями желаний. Всегда оставайся таким же бодрым, веселым, улыбчивым, добрым и понимающим. Я тебя люблю!
***
Дорогой папа, в твои 50 лет от чистого сердца хочу пожелать без капли грусти и сожаления продолжать свой жизненный путь, уверенно двигаясь в сторону поставленных целей и постоянно придерживаясь верной стороны счастья.
***
Поздравляю, папа! Ты всегда был для меня примером и гордостью. Ты эталон мужчины, силы и храбрости. Пусть возраст будет лишь поводом показать свой жизненный опыт, а гордость за себя всегда будет вести вперед.
Поздравления с 50-летием подруге
Ох, и весело отметим
Мы сегодня Юбилей,
И с размахом возраст встретим,
Так что, силы не жалей!
Милая моя, подруга,
Пусть сегодня 50,
Но глаза, как у девчонки
Так же весело блестят.
Я хочу, чтоб ты забыла
Все печали замела,
Красотой всех покорила,
Улыбалась и цвела!
***
Моей подруге 50,
Красотка — свет не видел.
Стройна, шикарна, мудрый взгляд —
Мужчины, трепещите!
Тебе желаю счастья я,
Погоды в доме вечной.
Пусть будет крепостью семья,
А мир твой — безупречным.
***
Можно землю всю по кругу
Обежать и обойти,
Но такой, как ты, подруги
В целом мире не найти.
Нас судьба повсюду кружит,
Ссорились мы иногда:
Хорошо, что нашу дружбу
Пронесли через года.
Нет, не бросишь никогда ты,
Расставаться не спеши:
Поздравляю с круглой датой
И целую от души!
***
Подруга, что тебе года?
Они, как быстрая вода
Сплывая вдаль,
Уносят горе и печаль.
Ты не жалей о них ни капли,
Ведь впереди — счастливый путь.
Бери в попутчики удачу,
А к ней успех зови в придачу.
***
Дорогая моя подруга, я тебя поздравляю с юбилеем! В 50 лет ты по-прежнему прекрасна и жизнерадостна, неотразима и счастлива. Желаю тебе не утратить ни на минуту своего обаяния и яркого блеска в глазах, желаю быть в постоянном окружении любви и радости, желаю всегда давать отпор усталости и грусти.
***
Желаю тебе дорогая подруга, в твои 50 лет идти по жизни с улыбкой, чтоб тебе сопутствовали удача, фарт и везенье. Чтоб на пути встречались только верные, надежные и достойные люди. Я бесконечно рада, что у меня такая красивая, добрая и сногсшибательная подруга!
***
В твои 50 лет, дорогая подруга, я хочу пожелать тебе мира, удачи, неувядаемой красоты, неисчерпаемой любви сердца и 50 оттенков счастья в каждом мгновении жизни! С юбилеем, моя милая подруга!
Поздравления с 50-летием коллеге
Я поздравляю вас сегодня с юбилеем.
Желаю долгих и счастливых лет.
Пусть близкие теплом всегда согреют,
Пусть будет море взлетов и побед.
Пусть в доме вашем смех не умолкает,
Пусть беды все обходят стороной.
Что молоды душой вы, каждый знает,
И не поверить, что полвека за спиной.
***
Всем дружным коллективом
Спешим поздравить Вас,
Вам пятьдесят сегодня,
Вы — юбиляр у нас!
Отличный возраст — пятьдесят,
Он — жизни середина.
Полвека пройдено, так что ж,
Еще есть половина!
***
Сегодня на работе нашей праздник —
Красивый и прекрасный юбилей,
Коллега, от души желаем счастья,
Смотреть на жизнь как можно веселей!
Вам пятьдесят, а это значит мудрость,
Полвека жизни, радости, добра,
И в пятьдесят гоните напрочь хмурость —
Лишь позитива, смеха Вам всегда.
***
В ваш адрес я скажу слова,
Пускай поднимут настроение:
Вы всем, коллега, голова,
И это факт, не просто мнение.
Что 50? Да так, ничто!
Всего полвека, скажет кто-то.
И вам до пенсии еще
Работать с нами и работать!
***
Поздравляем с 50-летием! В Ваш золотой юбилей желаем, чтобы любое дело приносило радость, счастье стало постоянным спутником, а здоровья и душевного задора хватило на тысячи лет.
***
С юбилеем, коллега. Пусть в 50 жизнь бьёт ключом и каждый день сулит всё самое хорошее, пусть в 50 и сердце, и душа будут свободны от тревог, но полны радости и счастья. Желаю больших успехов и ещё многих достижений в карьере, а также здоровья, достатка и бравой удачи в жизни!
***
С юбилеем, коллега. Пусть в 50 лет в душе зажжётся огонёк новых надежд, пусть будет счастье в жизни и удача на каждом шагу. Желаю не терять профессионального таланта, желаю всегда уверенно и красиво добиваться своего. И пусть в юбилей, коллега, прибавится здоровья, достатка и радости в жизни.