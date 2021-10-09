Красивые поздравления с 50-летним юбилеем поднимут настроение виновнику торжества.

50 лет – очень красивая и круглая дата. Такой юбилей принято отмечать с большим размахом в кругу семьи. Чтобы торжество надолго запомнилось имениннику или имениннице, стоит отправить юбиляру красивую открытку или трогательный стих. Так вы сможете выразить свои чувства к близкому человеку.

Раннее мы публиковали общие поздравления с юбилеем для других круглых дат.

Поздравления с 50-летием мужчине

Поздравляем с юбилеем —

С тем, что стал еще сильнее,

С тем, что путь такой прошел,

С тем, что в жизни ты нашел.

Будь же счастлив без предела,

Лучшим в каждом новом деле.

К ярким целям на пути

Обязательно иди.

***

Тебе сегодня 50,

И мы спешим тебя поздравить!

Желаем минимум преград,

Проблемы в прошлом все оставить!

Здоровья крепкого тебе,

Людей только надежных рядом,

Живи и радуйся судьбе,

Ну а печалиться не надо!

***

С утра проснулся — вот те на!

Полтинник — суперская дата.

С особой нежностью жена

Толкнула речь витиевато.

Готовься слушать день-деньской,

Какой ты умный и пригожий,

Надежный, добрый, заводной,

Веселый... Дальше сам продолжи.

Пускай возможности твои

С любым смиряются желанием,

Удачу хитрую лови,

И пусть она ведет к мечтаниям!

***

Полвека прожил ты достойно,

Добился многого с трудом,

В кругу семьи своей огромной

Ты встретишь праздник за столом!

Мы поздравляем с юбилеем,

Желаем много-много лет

В здоровье жить, и не старея,

Дарить всем близким добрый свет!

***

В 50 лет жизнь только начинает круто набирать обороты. Пусть у тебя эти обороты будут наполнены крутыми эмоциями от всего, за что ты берёшься и за что только собираешься взяться или давно мечтаешь. Пусть все идеи воплотятся и здоровье никогда не подкачает. С днем рождения!

***

Поздравляю с юбилеем! Вот и еще одна круглая дата жизни, но это дата начала нового витка, который будет полон радости, везения, улыбок, любви, смеха и исполнения желаний. Пусть все мечты осуществятся, а в доме царит мир и уют, покой и безмятежность.

***

Поздравляю с 50-летием замечательного мужчину. Пожелать хочу уверенных сил и оптимизма, верных целей и добрых успехов, безукоризненной деятельности и высокого достатка, благополучия в семье и светлой удачи на жизненном пути.

***

Пусть в день пятидесятилетия сбудется все, что вы себе желали в дружбе, любви, карьере, пусть родные и близкие любят вас таким, какой вы есть, а козни врагов прибавляют вам сил, здоровья, денег, удачи, счастья и личных достижений.

Поздравления с 50-летием женщине

В юбилей ты свой прекрасна

И, как прежде, молода.

Не трудись считать, не надо,

Пролетевшие года!

Поздравляю с юбилеем!

Пусть поет твоя душа.

Стала ты еще мудрее,

Но, как прежде, хороша.

***

Поздравляю с юбилеем

И хочу тебе сказать:

Ты прекрасней королевы

В свои два по двадцать пять.

Я желаю, чтоб отныне

Новый жизненный виток

С новой страстью, с новой силой

В счастья мир тебя увлек.

***

Желаю в твой юбилей золотой

Жизни счастливой, удачи большой,

Время прекрасного, в доме — тепла,

Чтоб бесконечно любимой была.

Внешне — красивой, здоровой внутри,

Беспечной и яркой судьбы впереди.

Комфорта, заботы, просто достатка,

И пусть у тебя всё будет в порядке.

***

Нету женщины на свете

Ни красивей, ни милей.

Посвящаем строки эти

Тебе в лучший юбилей.

50 — какая малость!

Кровь играет с молоком.

Пусть невзгоды и усталость

Не заходят в этот дом.

***

Что такое пятьдесят? Это значит — нет преград!

Все осталось позади, все проблемы и долги,

Неудачи, дрязги, ссоры и пустые разговоры.

Мы желаем лишь вперед идти без горя и забот.

Чтоб сбывались все мечты. Счастья, мира, доброты.

Чтоб цвела душа и пела, чтобы в жизни все успела.

И святые небеса охраняют пусть от зла!

***

С юбилеем! Желаю воспринимать эту круглую дату, как новую страницу, открывающую новые возможности, новые горизонты и новые ощущения. Интересных идей, активности, бодрости, здоровья и прямых дорог еще на пятьдесят лет вперед. Поздравляю!

***

От всего сердца поздравляю с прекрасной юбилейной датой и желаю, чтобы все в жизни было только на пять: здоровье, удача, красота, достаток, везенье. А вот невзгодам, тревогам и унынию я оставляю только нули, и пусть они навсегда исчезнут из твоей жизни.

***

Поздравляем с юбилеем великолепную и непревзойденную женщину! 50 лет − это рассвет новых возможностей и море удовольствий! Желаем потрясающих впечатлений, много путешествий, спокойствия, гармонии, цветущей красоты и прекрасного здоровья! Пусть исполняются все, даже самые малюсенькие, мечты!

Поздравления с 50-летием маме

Ты мне дороже всех на свете!

Души мне ближе не сыскать!

Мы для мам — всегда лишь дети —

Птенцы с умением летать.

Хочу поздравить с юбилеем,

Тебе сегодня 50!

Ты с каждым годом хорошеешь,

И юностью глаза блестят!

***

С юбилеем, мамочка родная!

Я тебя люблю и понимаю.

Отмечаешь нынче пятьдесят,

И слезинки на глазах искрят.

Обниму тихонечко тебя,

Пожелаю радостного дня.

Нет души роднее, чем твоя,

Мамочка любимая моя!

***

Юбилей у нашей мамы,

Праздник этот для неё.

Светлых радостей — без рамок,

И успехов — без краёв.

Будь такой же сильной духом,

С сердцем вечно молодым.

Пусть огонь в душе не тухнет —

Мы тебя боготворим!

***

Мамулечка, эта шикарнейшая дата

Останется пусть в памяти навек.

Но не годами только ты богата —

Душою ты богатый человек.

Мамулечка, я тебе искренне желаю,

Идеи пусть ведут тебя вперед,

К новым мечтам и планам, и я знаю,

Что тебе счастье это принесет.

***

Тебе сегодня 50!

Моя мамуля, в праздник этот

Пусть поздравляют все подряд

И шлют букеты и приветы!

Пусть распускаются цветы,

Чтоб ты, родная, улыбалась.

И всех счастливей стала ты,

Забот чтоб просто не осталось!

***

Мамочка, моя дорогая и очень любимая! Поздравляю тебя с 50-летним юбилеем! Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения, исполнения желаний, приятных моментов, много сюрпризов, жизнерадостности и позитива!

***

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с 50 летним юбилеем! Пусть эта дата для тебя станет переломной, и, с этого момента, твоя жизнь будет только светлой и счастливой, а все черные полосы трудностей, невзгод и проблем останутся позади.

***

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с 50 летним юбилеем! Пусть эта дата для тебя станет переломной, и, с этого момента, твоя жизнь будет только светлой и счастливой, а все черные полосы трудностей, невзгод и проблем останутся позади.

Поздравления с 50-летием папе

Папа наш, ты именинник.

И серьезный юбилей,

Дата круглая — полтинник.

Ты об этом не жалей.

Ты прошел лишь полпути

Жизни долгой и красивой.

И немало впереди

Еще будет дней счастливых.

***

Дорогой, любимый папа,

С юбилеем, мой родной,

Будь счастливым и веселым,

Драгоценный мой герой!

50 — вот это возраст

Половиночка от ста,

Можно подводить итоги,

И прожить еще полста!

***

Красивая круглая дата.

Папуля, тебе пятьдесят.

Будь счастлив, родной именинник.

Глаза пусть от счастья блестят!

Здоровья тебе мы желаем,

Папулечка наш дорогой,

Везенья, успехов, удачи,

А мы всегда будем с тобой.

***

Папу нашего родного

Поздравляем нынче мы.

Положительный у нас ты

Прямо с каждой стороны.

50 тебе сегодня,

Получи медаль, герой.

Знай, что любят тебя дети.

Ты у нас один такой.

***

Папа, с юбилеем! Пусть этот возраст будет лишь началом твоей молодости, а все дни наполняются яркими эмоциями и исполнениями желаний. Всегда оставайся таким же бодрым, веселым, улыбчивым, добрым и понимающим. Я тебя люблю!

***

Дорогой папа, в твои 50 лет от чистого сердца хочу пожелать без капли грусти и сожаления продолжать свой жизненный путь, уверенно двигаясь в сторону поставленных целей и постоянно придерживаясь верной стороны счастья.

***

Поздравляю, папа! Ты всегда был для меня примером и гордостью. Ты эталон мужчины, силы и храбрости. Пусть возраст будет лишь поводом показать свой жизненный опыт, а гордость за себя всегда будет вести вперед.

Поздравления с 50-летием подруге

Ох, и весело отметим

Мы сегодня Юбилей,

И с размахом возраст встретим,

Так что, силы не жалей!

Милая моя, подруга,

Пусть сегодня 50,

Но глаза, как у девчонки

Так же весело блестят.

Я хочу, чтоб ты забыла

Все печали замела,

Красотой всех покорила,

Улыбалась и цвела!

***

Моей подруге 50,

Красотка — свет не видел.

Стройна, шикарна, мудрый взгляд —

Мужчины, трепещите!

Тебе желаю счастья я,

Погоды в доме вечной.

Пусть будет крепостью семья,

А мир твой — безупречным.

***

Можно землю всю по кругу

Обежать и обойти,

Но такой, как ты, подруги

В целом мире не найти.

Нас судьба повсюду кружит,

Ссорились мы иногда:

Хорошо, что нашу дружбу

Пронесли через года.

Нет, не бросишь никогда ты,

Расставаться не спеши:

Поздравляю с круглой датой

И целую от души!

***

Подруга, что тебе года?

Они, как быстрая вода

Сплывая вдаль,

Уносят горе и печаль.

Ты не жалей о них ни капли,

Ведь впереди — счастливый путь.

Бери в попутчики удачу,

А к ней успех зови в придачу.

***

Дорогая моя подруга, я тебя поздравляю с юбилеем! В 50 лет ты по-прежнему прекрасна и жизнерадостна, неотразима и счастлива. Желаю тебе не утратить ни на минуту своего обаяния и яркого блеска в глазах, желаю быть в постоянном окружении любви и радости, желаю всегда давать отпор усталости и грусти.

***

Желаю тебе дорогая подруга, в твои 50 лет идти по жизни с улыбкой, чтоб тебе сопутствовали удача, фарт и везенье. Чтоб на пути встречались только верные, надежные и достойные люди. Я бесконечно рада, что у меня такая красивая, добрая и сногсшибательная подруга!

***

В твои 50 лет, дорогая подруга, я хочу пожелать тебе мира, удачи, неувядаемой красоты, неисчерпаемой любви сердца и 50 оттенков счастья в каждом мгновении жизни! С юбилеем, моя милая подруга!

Поздравления с 50-летием коллеге

Я поздравляю вас сегодня с юбилеем.

Желаю долгих и счастливых лет.

Пусть близкие теплом всегда согреют,

Пусть будет море взлетов и побед.

Пусть в доме вашем смех не умолкает,

Пусть беды все обходят стороной.

Что молоды душой вы, каждый знает,

И не поверить, что полвека за спиной.

***

Всем дружным коллективом

Спешим поздравить Вас,

Вам пятьдесят сегодня,

Вы — юбиляр у нас!

Отличный возраст — пятьдесят,

Он — жизни середина.

Полвека пройдено, так что ж,

Еще есть половина!

***

Сегодня на работе нашей праздник —

Красивый и прекрасный юбилей,

Коллега, от души желаем счастья,

Смотреть на жизнь как можно веселей!

Вам пятьдесят, а это значит мудрость,

Полвека жизни, радости, добра,

И в пятьдесят гоните напрочь хмурость —

Лишь позитива, смеха Вам всегда.

***

В ваш адрес я скажу слова,

Пускай поднимут настроение:

Вы всем, коллега, голова,

И это факт, не просто мнение.

Что 50? Да так, ничто!

Всего полвека, скажет кто-то.

И вам до пенсии еще

Работать с нами и работать!

***

Поздравляем с 50-летием! В Ваш золотой юбилей желаем, чтобы любое дело приносило радость, счастье стало постоянным спутником, а здоровья и душевного задора хватило на тысячи лет.

***

С юбилеем, коллега. Пусть в 50 жизнь бьёт ключом и каждый день сулит всё самое хорошее, пусть в 50 и сердце, и душа будут свободны от тревог, но полны радости и счастья. Желаю больших успехов и ещё многих достижений в карьере, а также здоровья, достатка и бравой удачи в жизни!

***

С юбилеем, коллега. Пусть в 50 лет в душе зажжётся огонёк новых надежд, пусть будет счастье в жизни и удача на каждом шагу. Желаю не терять профессионального таланта, желаю всегда уверенно и красиво добиваться своего. И пусть в юбилей, коллега, прибавится здоровья, достатка и радости в жизни.

Автор: Екатерина Пулатова