Православный календарь назовет все важнейшие церковные праздники в 2025 году.

Православный календарь на 2025 год составлен согласно с новоюлианским календарем, на который ПЦУ перешла в сентябре 2023 года. В нём все даты смещаются на 13 дней ранее. Поэтому для многих верующих новый православный календарь может казаться непривычным.

Мы назвали самые важные церковные праздники наступающего 2025 года по новому стилю. Напомним, что непереходящие православные праздники теперь совпадают с католическими. А даты переходящих (Пасхи и связанных с ней торжеств) будут рассчитывать по старой методике, принятой до перехода на новый календарь.

Православный церковный календарь 2025 года

1 января - День Василия, Обрезание Господне.

Видео дня

6 января - Богоявление Господне (Крещение).

12 января - священномученицы Татьяны.

30 января - святителей Василия, Григория и Ивана.

2 февраля - Стретение Господне.

23 февраля - Мясопустная неделя.

2 марта - Сыропустное (Прощеное) воскресенье.

3 марта - начинается Великий пост.

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы.

26 марта - Собор архангела Гавриила.

6 апреля - Кирилла и Мефодия Солунских.

12 апреля - Лазарева суббота.

13 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господний в Иерусалим).

17 апреля - Чистый четверг.

18 апреля - Великая (Страстная) пятница.

19 апреля - Великая суббота. Заканчивается Великий пост.

20 апреля - Пасха 2025.

23 апреля - святого Юрия Чудотворца.

9 мая - перенесение мощей Николая Чудоторца.

11 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия.

29 мая - Вознесение Господне.

8 июня - Троица 2025 (Пятидесятница).

9 июня - День Святого Духа.

16 июня - начало Петрова поста.

22 июня - день всех святых украинского народа.

24 июня - Рождество Иоанна Хрестителя.

29 июня - апостолов Петра и Павла.

30 июня - собор 12 апостолов.

11 июля - княгини киевской Ольги. Конец Петрова поста.

15 июля - князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.

20 июля - пророка Ильи.

1 августа - начало Успенского поста.

6 августа - Преображение Господне.

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Усекновение главы Иоанна Крестителя.

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября - Воздвижение Креста Господнего.

1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.

26 октября - великомученика Дмитрия.

8 ноября - Собор архистратига Михаила.

15 ноября - начало Рождественского поста.

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы.

30 ноября - Андрея Первозванного.

6 декабря - Николая Чудотворца.

9 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы.

22 декабря - великомученицы Анастасии.

24 декабря - Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.

25 декабря - Рождество Христово.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря - первомученика Стефана.

31 декабря - святой Мелании Римской.

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