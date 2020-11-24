Креативные и более традиционные варианты новогоднего подарка.

Каждый раз в конце года перед нами встает вопрос, что же подарить на Новый год своим близким людям. Хороший новогодний подарок – это хорошо продуманный презент, приобретенный с учетом характера и увлечений человека.

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УНИАН собрал самые разнообразные варианты подарков на любой вкус, в зависимости от предпочтений и с учетом подарочного бюджета.

Книга по интересам

Книжный рынок предлагает массу различных материалов на самые разные темы. Можно выбрать что-то интересное, учитывая предпочтения человека, которому будет вручаться презент.

"Уютные" подарки

Хорошим подарком на Новый год будет шарф или палантин, которые будут согревать в прохладные дни. Близким людям или друзьям можно презентовать, например, красивые мягкие подушки в виде аппетитной еды или милых животных.

Парфюмерия в подарок

Любимые духи или новый аромат станут замечательным новогодним презентом. Можно, к примеру, выбрать какие-то духи, которые помогут окунуться в атмосферу одного из мест, которые человек так желает посетить. А еще можно удивить запахами сладостей или лунной ночью.

Украшения и аксессуары

Драгоценные украшения или качественная современная бижутерия – всегда удачный вариант подарка. Такой презент особенно подойдет для женщины – будет замечательным комплиментом ее красоте, вызовет у представительницы прекрасного пола яркие эмоции.

Гаджеты, "умная" бытовая техника

Бюджетным такой вариант сложно назвать, но ведь приятно будет порадовать дорогого человека. Так, любителям часто слушать музыку пригодится портативная колонка. Интересным вариантом подарка будет и световой будильник с имитацией рассвета. А, например, робот-пылесос можно приобрести как самому для кого-то из родных, как и в складчину семьей.

Подарок для души и тела

Сертификат на определенные услуги и покупки – замечательный знак внимания, исключающий неудачный выбор подарка. Это может быть сертификат на сеанс массажа или косметическую процедуру, фотосессия, приглашение на интересную выставку или увлекательный мастер-класс, поездка на экскурсию либо билет в кино или в театр будут хорошим подарком.

Подарки своими руками

Конечно же, еще одним вариантом подарка является сделанный собственноручно. И здесь не имеет значения, каковы ваши творческие способности. Каждый сможет сделать хороший сувенир близкому человеку. Это может быть как-то оригинально оформленный фотоальбом.

Именные подарки

Близкому человеку не может не понравится подарок, сделанный специально для него. Если сложно сделать что-то подобное собственными руками, то можно заказать вещи в магазинах. Это может быть портрет, набор конфет или же даже халат.

Разные нужные вещички

Коврик для компьютерной мыши с подушечкой под запястья или маленькие блокнотики с оригинальным дизайном – хороший вариант подарка. Актуальным презентом для творческих людей будет, например, 3D-ручка.

Книга-сейф, выполненная в виде старинной книги, может стать идеальным местом для хранения важных мелочей, денег и документов. А термокружка станет хорошим подарком для любителей зимних прогулок, чтобы под рукой всегда был согревающий напиток.

Подарки на Новый год детям

Выбирая новогодний подарок для ребенка, следует прежде всего учитывать, чем девочка или мальчик больше всего интересуется. Ведь подарки детям, безусловно, должны дарить им яркие эмоции и искреннюю радость.

Игрушки

Едва ли не самый популярный из подарков для детей - игрушки. Девочку порадуют давно желанная кукла, игрушечная кухня или другие атрибуты юной хозяйки. Как вариант для мальчика может быть гоночный автомобиль, гоночный трек или конструктор lego.

Развивающие наборы

Юным экспериментаторам и ученым в дар подойдут микроскопы, телескопы, набор маленького химика или физика, набор шпиона, бинокль, подзорная труба.

Вещи для зимнего отдыха и спорта

Мяч, боксерские перчатки, гантели, скейт, сноускейт - будут хорошим подарком для мальчика, которому нравится спорт. Для девочки можно выбрать, например, коврик для фитнеса или балетную пачку и пуанты, если она интересуется балетом.

Книги, комиксы

Хорошим подарком будет какая-то увлекательная книга или комиксы, если детвора фанатеет от какого-либо супергероя.

Разные приятные мелочи

Для детей, которых уже давно не радуют игрушки, можно подарить, например, девочкам серьги, кулон, шпильки, браслетики, чулочки, гетры или косметику для подростков. Мальчикам в подарок подойдут брелоки, часы или безделушки с изображениями любимого героя из мультфильма.

Впечатления в подарок

Порадует ребенка также поход на скалодром, в батутный парк или в аквапарк. Мальчик или девочка получит массу приятных радостных эмоций.

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Автор: УНИАН