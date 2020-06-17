Ресторатор Савва Либкин приготовил в прямом эфире плов из ягненка с изюмом (видео)
16:01, 17 июня 2020Праздники
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Известный ресторатор Савва Либкин приготовил в прямом эфире плов из ягненка с изюмом. Помогали ему в этом ведущий популярного бизнес-шоу Big Money Евгений Черняк и винодел Роберт Гулиев.
«Хотите плов – раскалите казан и жир до максимальной температуры, чтобы появился белый дымок. Так можно определить, что масло готово», - рассказал во время эфира Савва Либкин.
Между готовкой три бизнесмена вспоминали службу в армии, обсуждали как правильно пить алкоголь, рассказали, что такое зирвак и передали приветы в 17 стран мира.
Эфир проходил в одесском ресторане «Дача»
Рецепт
- Состав на 6-7 порций:
- 1 кг риса Басмати
- 300 гр ребер ягненка
- 300 гр мякоти задней ноги
- 300 гр курдючного сала
- 1,6 кг моркови
- 4-5 средних луковиц
- 5-6 головок чеснока
- 100 гр изюма
- соль, перец, зира и барбарис по вкусу
Способ приготовления:
- Ребра ягненка режем на кусочки примерно по 70 грамм с косточкой. Ногу зачищаем, отделяем мясо от кости и нарезаем его кубиками.
- Лук нарезаем тонкими кольцами, а морковь - соломкой.
- Рис промываем. Курдючное сало нарезаем кубиками.
- Ставим на огонь казан, закидываем в него сало и вытапливаем. После чего вынимаем образовавшиеся шкварки и хорошо прогреваем жир. В горячий жир забрасываем ребра ягненка, быстро обжариваем и вынимаем. На их место кладем мякоть, обжариваем на сильном огне и вынимаем. Закидываем в казан семена зиры, чтобы они обжарились.
- Далее в казан забрасываем лук, слегка обжариваем и добавляем морковь. Обжариваем на протяжении двух минут помешивая.
- Следом добавляем мясо на косточке и уменьшаем нагрев. Наливаем в казан холодную воду, добавляем барбарис и варим на медленном огне 30 минут.
- Добавляем промытый изюм и рис. Доливаем кипятка столько, чтобы, вода стояла на палец выше риса.
- Втыкаем в плов зачищенные от верхней шкурки целые головки чеснока. Не перемешиваем.
- Доготавливаем плов при минимальном нагреве и оставляем его накрытым крышкой на 30 минут.
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