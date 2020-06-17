Ресторатор Савва Либкин приготовил в прямом эфире плов из ягненка с изюмом (видео)

Известный ресторатор Савва Либкин приготовил в прямом эфире плов из ягненка с изюмом. Помогали ему в этом ведущий популярного бизнес-шоу Big Money Евгений Черняк и винодел Роберт Гулиев.

«Хотите плов – раскалите казан и жир до максимальной температуры, чтобы появился белый дымок. Так можно определить, что масло готово», - рассказал во время эфира Савва Либкин.

Между готовкой три бизнесмена вспоминали службу в армии, обсуждали как правильно пить алкоголь, рассказали, что такое зирвак и передали приветы в 17 стран мира.

Эфир проходил в одесском ресторане «Дача»

Рецепт

Состав на 6-7 порций:

1 кг риса Басмати

300 гр ребер ягненка

300 гр мякоти задней ноги

300 гр курдючного сала

1,6 кг моркови

4-5 средних луковиц

5-6 головок чеснока

100 гр изюма

соль, перец, зира и барбарис по вкусу

Способ приготовления:

Ребра ягненка режем на кусочки примерно по 70 грамм с косточкой. Ногу зачищаем, отделяем мясо от кости и нарезаем его кубиками. Лук нарезаем тонкими кольцами, а морковь - соломкой. Рис промываем. Курдючное сало нарезаем кубиками. Ставим на огонь казан, закидываем в него сало и вытапливаем. После чего вынимаем образовавшиеся шкварки и хорошо прогреваем жир. В горячий жир забрасываем ребра ягненка, быстро обжариваем и вынимаем. На их место кладем мякоть, обжариваем на сильном огне и вынимаем. Закидываем в казан семена зиры, чтобы они обжарились. Далее в казан забрасываем лук, слегка обжариваем и добавляем морковь. Обжариваем на протяжении двух минут помешивая. Следом добавляем мясо на косточке и уменьшаем нагрев. Наливаем в казан холодную воду, добавляем барбарис и варим на медленном огне 30 минут. Добавляем промытый изюм и рис. Доливаем кипятка столько, чтобы, вода стояла на палец выше риса. Втыкаем в плов зачищенные от верхней шкурки целые головки чеснока. Не перемешиваем. Доготавливаем плов при минимальном нагреве и оставляем его накрытым крышкой на 30 минут.

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