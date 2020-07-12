12 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 июля – 193-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 172 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 12 июля 2020

В этот день мир отмечает День фотографа (День святой Вероники - покровительницы фотографии), День разноцветных глаз, Всемирный день бортпроводника.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеВ Украине – День рыбака, в США - День пирога с пеканом, День благодарности коровам, День простоты, День бумажного пакета, День «Ешь свое желе», в Уругвае - День отца, в Австралии - День аборигенов, в Норвегии - День фьорда, в Беларуси – День работников налоговых органов, в Ирландии – День поминовения.

Памятные даты 12 июля, годовщины и события

В 1917 году в ходе Первой мировой войны впервые в мире было применено боевое отравляющее вещество иприт.

В 1931 году во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1933 году Конгресс США ввел такое значение, как МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час.

В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого. Это беспрецедентная сумма компенсации продовольственной компанией вреда от ее деятельности.

В 1962 году в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа «Rolling Stones».

В 1998 году футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счетом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).

В 1998 году состоялся памятный Гран-При Великобритании. Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах, по ходу гонки он был наказан штрафом «stop&go» за обгон под желтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересек линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 июля чтит память апостолов Петра и Павла. Именно в этот день завершается Петров пост. В народе день назвали Петров. К нему готовились как к большому празднику: белили дома, украшали рушниками стены, убирали во дворе. Утром все шли в церковь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя тяжело работать, убирать, заниматься садом или огородом. Нельзя также стирать, гладить, шить. Не стоит ругаться и желать зла другим - все вернется вам.

Приметы на 12 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- с утра дождь - урожай будет плохим;

- смена погоды в течение дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, – к плодородию.

12 июля именины

Именины у Павла, Петра, Неофита и Григория.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram