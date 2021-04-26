Настоящую праздничную пасху можно испечь даже без духовки.

Совсем скоро христиане отпразднуют Пасху, а на праздничных столах будут стоять красивые и румяные куличи. Многие люди не имеют духовки и не пекут пасхи на праздник, либо покупают их в магазине. Однако отказываться от домашней выпечки необязательно, если у вас есть мультиварка. Такая выпечка будет воздушной и нежной, как и классические пасхи.

Пасха в мультиварке на сухих дрожжах

Молоко - 250 мл.

Сахар - 150 г.

Щепотка соли.

Яйца - 4 шт.

Сахарная пудра - 50 г

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Сливочное масло - 100 г.

Изюм - 100 г.

Лимоны - 1 шт.

Мука - 600 г.

Читайте такжеАппетитный краффин: как приготовить оригинальную выпечку на ПасхуМолоко подогреть, добавить ложку сахара, дрожжи и 250 г муки. Оставить в теплом месте на полчаса. Яйца разделить на белки и желтки. Желтки смешать с остальным сахаром. 3 белка (один оставить на глазурь) взбить с солью до крепкой пены. В опару добавить желтки с сахаром, размягченное сливочное масло и взбитые белки. Перемешать до полной однородности.

Понемногу добавлять муку в тесто и замешивать. Тесто должно быть мягким и эластичным. Накрыть его полотенцем и оставить подниматься на час. Изюм замочить в горячей воде на 15 минут, затем просушить. Цедру одного лимона натереть на терке. Добавить в тесто изюм и цедру, хорошо перемешать. Форму мультиварки смазать маслом. Выложить тесто и оставить на 10 минут. Включить сначала мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", а затем режим "Выпечка" на 1 час 30 минут. Для глазури белок взбить с сахарной пудрой. Горячую пасху полить глазурью и оставить остывать.

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Автор: Екатерина Пулатова