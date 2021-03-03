Важнейший праздник православные христиане в этом году будут отмечать в мае, а католики – месяцем ранее.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – древнейший и наиболее чтимый христианский праздник. Установлен он в память о событии, являющимся центром библейской истории. Праздник символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

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Для многих христиан Светлое Христово Воскресение – самый долгожданный, светлый и радостный день, к которому они заранее готовятся с особым трепетом. Пасхе, как известно, предшествует многодневный Великий пост. Он является своеобразной подготовкой к этому важнейшему празднику. На протяжении 47 дней поста христиане ограничивают себя в еде и других удовольствиях, а также уделяют много времени молитве и покаянию, чтобы очиститься и достойно встретить Светлое Христово Воскресение.

Как исчисляется дата Пасхи

Светлое Христово Воскресенье – переходящий праздник, то есть он не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разные дни. Это связано с тем, что согласно церковному уставу, дата его празднования определяется на основании солнечного и лунного календарей, а также с учетом нескольких критериев.

Так, Пасха обязательно приходится на воскресный день. Еще одним фактором в определении даты праздника является то, что он всегда отмечается после иудейской Пасхи. В-третьих, Светлое Воскресение Христово традиционно празднуется после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Самый простой способ определить дату праздника – воспользоваться пасхалией. Это специальный календарь, в котором Пасха указана на много лет вперед.

Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии. Так, православная церковь, как правило, использует александрийскую пасхалию, тогда как католическая – григорианскую.

Пасха 2021: когда празднуют православные и католики

У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение в 2021 году, согласно александрийской пасхалии, приходится на 2 мая.

Перед этим светлым днем православные христиане в течение 47 дней придерживаться строгого Великого поста – с 15 марта по 1 мая.

Христиане западного обряда в 2021 году будут отмечать Пасху несколько раньше – 4 апреля. Празднику также будет предшествовать Великий пост, который начнется за 45 дней до Пасхи.

Особенности празднования Пасхи

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Дату праздника Светлого Христова Воскресения важно знать, чтобы достойного подготовиться к этому важному дню. Следует, в частности, приготовить вкусные куличи, покрасить яйца и приготовить различные праздничные блюда для праздничного меню.

К тому же нужно собрать пасхальную корзину и сходить на праздничную службу в церковь, чтобы освятить разнообразные вкусности. Поэтому к празднику Пасхи готовятся все без исключения члены семьи, даже маленькие детки.

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Автор: УНИАН