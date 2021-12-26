Что написать в открытке на Новый год и какое пожелание отправить маме с папой - подскажет УНИАН.

Новогодние праздники - радостное время, когда украинцы наряжают елку, составляют праздничное меню и, конечно, ищут наиболее удачные и теплые поздравления для своих близких. УНИАН подскажет, какое поздравление с Новым годом родителям будет наиболее удачным.

Ранее мы предлагали различные видео поздравления на Новый год.

Поздравление с Новым годом маме и папе в прозе и открытках

Милые родители, поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы он принес в вашу жизнь радость, гармонию, удачу и позитив. Желаю вам чувствовать себя наполненными хорошими эмоциями, здоровьем, бодростью и силой. Пускай в этом году в вашем доме будут гостить только счастье, любовь и благополучие!

С Новым годом, мои замечательные родители! Желаю вам чудесного и счастливого года, в котором вам удастся сделать всё, что задумали. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и душевного тепла, постоянного взаимопонимания, благополучия и достатка!

Мои самые близкие, любимые и дорогие люди! Пускай в вашу жизнь стремительно войдет Новый год. Пускай он приведет с собой за руку успех, благополучие, здоровье и достаток. Я желаю вам только света, добра и множество чудесных сюрпризов. Запаситесь мандаринами, позитивом, смехом, улыбками и отличным настроением и весело идите навстречу счастью и Новому году. С праздником, дорогие родители!

С Новым годом, дорогие мои! Сначала хочу сказать огромное спасибо за всё, что вы мне дали, за всё, чему научили, ведь именно благодаря вам я стал тем, кем являюсь сейчас. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет и чтобы вы никогда ни в чём не нуждались. Пусть Новый год принесет вам всё то, чего у вас еще нет. Будьте счастливы, с Новым годом!

Поздравляю родителей с Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее. Будьте всегда здоровы и знайте, что я вас очень люблю и ценю. Я желаю, чтобы этот год запомнился вам приятными событиями, о которых вы всегда мечтали. Чтобы вы всегда были полны сил и новых планов. Чтобы именно в этом году тепло семьи и поддержка друг друга давали нам силы двигаться дальше. С праздником!

Дорогие мои мама и папа! Знаю, что я не подарок, и уж тем более, не новогодний. Но в этот день я обещаю вас никогда не разочаровывать. Хочу вам пожелать самого главного — долгих лет жизни! Остальное у вас уже есть. Вы мудры, справедливы, готовы помочь даже в самую трудную минуту, за что я вам хочу сказать "спасибо"! Вы — самые замечательные родители на Земле! С Новым годом!

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