Самые искренние пожелания в день Третьего Спаса для родных, друзей и знакомых.

Сегодня, 29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас – заключительный из трех Спасов последнего летнего месяца. Это народное название праздника, которое связано с тем, что к данному времени созревал орешник, который можно было заготавливать на зиму.

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Сам же праздник установлен в память о переносе в 944 году из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Отсюда и происходят его другие названия – Нерукотворный Спас и Спас на холсте.

Еще сегодняшний праздник называют Хлебный Спас, ведь одной из его традиций является выпекание хлеба из зерна нового урожая. Ну и, поскольку он является последним из трех Спасов, соответственно, его также именуют Третьим Спасом.

Ореховый Спас: поздравительные стихи и открытки

***

Хлебным караваем

Третий Спас встречаем,

Счастья и добра

В праздник вам желаем.

Желаем вам проблемы

Щелкать как орехи,

Желаем, чтобы слезы

Были лишь от смеха.

И пусть в каждом доме

Мир, любовь царит,

На добрые дела

Господь благословит.

***

Поздравляем с Хлебным Спасом,

Выпьем братцы кружку кваса,

И здоровья с каждым часом,

Прибавлять вам по кило.

Чтоб в делах Вам подфартило,

Чтобы денег привалило.

В общем, буду очень краток

Пожелаю Вам — достаток.

И небесного благословения.

***

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

На зеленых холмах продаются холсты.

Третий спас возвестил о приходе.

Освещают колодцы, пекут пироги,

Пьют свяченую чистую воду.

Так пуская же журавль

С вами празднует спас,

Обещая всем теплую зиму.

Хлеб, здоровья и счастье

Пусть будет у вас.

***

Ворвался сегодня Ореховый Спас,

Пусть будет все чудно в доме у вас!

Пусть будет орехов много,

Не видайте беды у порога.

Много вам хлеба

И дарований с неба.

Больше солнца ясного,

Меньше смерча ненастного.

Да будет свет в вашем доме

И спас на ладони!

***

Прекрасный праздник, славный пир

Нам щедро дарит Божий мир,

На Спас наш хлеб — всего вкусней,

Душа и чище и добрей!

Пусть солнце лучик дарит Вам —

Благословение хлебам.

Ты, Третий Спас, нам помоги

Испечь на славу пироги!

С Хлебным Спасом – поздравления в прозе и картинках

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

***

Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твоё будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

***

Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

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Автор: Алина Вишневская