22 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 мая – 142-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 223 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 22 мая 2020

В этот день мир отмечает День рождения тюбика для зубной пасты, Международный день биологического разнообразия, Международный день гота и Европейский день соседей.

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Памятные даты 22 мая, годовщины и события

В 853 году Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей.

В 1846 году в Нью-Йорке было основано информационное агентство «Associated Press».

В 1849 году Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он - единственный президент США - обладатель патента за изобретение.

В 1892 году доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты. Тогда он и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. Но Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. В 1896 году Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание и в Америке, и в Европе.

В 1906 году легендарные братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

В 1911 году профессор Технологического института Борис Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изображения.

В 1911 году в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Во время Первой мировой войны деятельность организации была прервана и частично возобновилась только в 1919 году. Полностью функционирование организации было восстановлено в 1921 году усилиями Бельгии и Франции. Штаб-квартира расположилась в Тюэне, где находится и в настоящее время. Сегодня в Международную кинологическую федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны. FCI признает более 300 пород собак, классифицируемых в 10 основных группах. Высшим органом FCI является Генеральная Ассамблея, собираемая не реже одного раза в два года.

В 1921 году городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

В 1973 году Роберт Меткалф составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать Днем изобретения данной технологии.

В 1977 году состоялся последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж - Стамбул.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 мая чтит память святителя Николая Чудотворца. Святого люди считают покровителем. Он спасает от бед, помогает молодым парам и предохраняет дом от пожаров, воров, никогда не отказывает в просьбах к нему. В народе день называют Николай летний.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено есть мясо, особенно конину. Нельзя также передавать ткацкие инструменты. Если ослушаться запрета, то останетесь без скота и без мяса. Также нельзя отказывать в просьбах, особенно бедным, нищим и голодным.

Приметы на 22 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным;

- лягушки начали квакать – будет богатый урожай овса;

- ольха зацвела – пора сеять гречку.

22 мая именины

Именины у Николая, Христофора, Дмитрия и Василия.