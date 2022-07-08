8 июля отмечается народный праздник под названием Петр и Феврония Муромские, Феврония-русальница.

Христиане отмечают церковный праздник 8 июля в честь святых Петра и Февронии. В православии эти святые считаются покровителями любви, поэтому 8 июля на Руси отмечали праздник влюбленных.

Этот день считается удачным для любых любовных дел, признания в любви и свадьбы. Влюбленным рекомендуется провести этот день вместе. 8 июля можно помолиться Петру и Февронии о крепком браке и долгих отношениях. Считается, что если муж и жена вместе поработают над каким-то делом сегодня, то их ждет счастье и достаток.

День Петра и Февронии считается началом сенокоса. В этот день убирали сено из полей и заготавливали стоги на зиму.

Что нельзя делать 8 июля

Влюбленным парам ни в коем случае нельзя ссориться, иначе их отношения надолго испортятся. Не отправляйтесь в дальние путешествия. Менять работу 8 июля - к финансовым и карьерным неудачам. Неудачный день для рукоделия.

Приметы погоды 8 июля

Если день сухой и жаркий, то будет плохой урожай грибов.

Пошел дождь - на пасеках будет много меда.

Северный ветер дует к ясной погоде, восточный - к похолоданию.

Если клевера много, то вторая половина июля будет дождливой.

Вас также могут заинтересовать новости: