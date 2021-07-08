Петр и Феврония - покровители семьи и брака. Христиане считают святых примером благочестивого союза и молятся, прося у них мира и добра для родных и близких.

Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича и вступил на престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой и лекарства от этой болезни не было. Однажды молодому князю приснился сон, будто бы исцелить его сможет только крестьянка, дочь "‎древолазца"‎ бортника, Феврония.

Феврония была мудрой девушкой, которая лечила людей от разных недугов. Разбиралась в травах и умела общаться с дикими животными. Славилась, как благочестивая и порядочная дева. Князь пообещал, что, если Феврония исцелит его, то они поженятся. Проказа исчезла, но Петр обещание не сдержал. Тогда болезнь возобновилась и уже после второго исцеления князь взял Февронию в жены.

Муромский народ был против, чтобы женой правителя была простая девушка, не принадлежавшая к знатному роду. Князю поставили ультиматум: или отказаться от престола, или от Февронии. Тогда Петр взял жену, сел вместе с ней в лодку и уплыл далеко по Оке. И стали они жить, как простые люди.

Читайте такжеИменинники 8 июля: кто празднует именины и каким именем назвать ребенкаВ Муроме же начались убийства. Многие хотели занять престол, город охватил хаос и смута. Тогда горожане опомнились и попросили Петра снова взять власть в свои руки. Он согласился, а у Февронии получилось заслужить уважение жителей города.

Будучи стариками, Петр и Феврония приняли монашеский постриг и жили в разных монастырях. Молились о том, чтобы умерли они в один день и в один час, и положили их в одном гробу. Так и случилось - 8 июля 1228 года супруги скончались. Монашеские традиции не позволяли похоронить Петра и Февронию в одном гробу, поэтому тела положили в разных обителях. Но уже наутро святые оказались вместе. Сейчас мощи Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Что сегодня нельзя делать

Ходить в лес, так как там может подстерегать коварный змей (по аналогии с библейским змеем-искусителем);

Купаться в водоемах - русалка может утащить на дно;

Венчаться;

Ссориться, разводиться, расставаться;

Печь что-либо из теста и рукодельничать;

Гадать и читать заговоры;

Переезжать и путешествовать.

День Петра и Февроньи выпадает на Петров пост, поэтому также возбраняется есть пищу животного происхождения.

Что можно делать 8 июля

Вступать в брак - святые благословляют влюбленных на долгую и счастливую жизнь;

Молиться перед иконой Петра и Февроньи за здоровье детей и благополучие в семье;

Проводить как можно больше времени вместе.

Приметы 8 июля

Стоит летний зной - ещё 40 дней погода будет жаркой;

Свиньи и мыши едят сено - покос будет неудачным;

Рассада требует полива - сенокос будет сухим;

Рассада не вбирает воду - к мокрому сенокосу.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Кристина Кащавцева