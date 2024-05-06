Народный праздник 7 мая известен под названиями Купальница, Иван-бражник, Евсеев день, Евсей - овсы отсей.

Православная церковь Украины 7 мая по новому стилю чтит память преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Савву Стратилата и Евсевия.

Народный праздник 7 мая украинцы посвящали посеву овощей и зерновых культур, прежде всего - овса. По поверьям, посеянные сегодня растения обязательно дадут богатый урожай.

Владельцы скота в этот народный праздник выгоняли животных пастись в поле. Лошадей гнали искупаться в реке. Верили, что подогретые весенним солнцем речные воды принесут коню крепкое здоровье.

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Дата 7 мая издавна считается удачной для музыкантов. В эту дату народ выходил в людные места и играл на чем умел. Считалось, что игра на музыкальных инструментах помогает ускорить наступление лета.

Праздник 7 мая хорош для гадания. Вечером в эту дату девушки собирались дома у самой старшей подруги и гадали на суженых и судьбу. И хотя церковь такие увлечения осуждает, в народе они всегда были очень популярны.

В целом же дата издавна считается не очень счастливой, как и всё начало мая. Прошлогодние запасы продуктов и муки подходили к концу или портились, а новый урожай ещё не созрел. В мае часто устраивались ярмарки, на которых крестьяне покупали сезонные овощи и зелень, чтобы пополнить запасы. Также на ярмарках продавали одежду ручной работы, летнюю обувь и скатерти.

7 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня любят комфорт, достаток и спокойную жизнь. Им тяжело общаться с истеричными, скандальными людьми. Плохо переносят лишения и трудности, но от проблем не сбегают. Умеют грамотно распоряжаться деньгами.

Что нельзя делать 7 мая

Если 7 мая пошел дождь, то нельзя ничего сеять на огороде, иначе летом сорняки замучат.

В этот день нельзя ловить рыбу, поскольку у неё длится сезон нереста.

Не стоит грустить, плакать, обижаться на близких и погружаться в конфликты 7 мая, иначе такое настроение затянется надолго.

Не впускайте непрошенных гостей домой сегодня, иначе они принесут беду в дом.

Неудачный день для финансовых дел, различных сделок и денежных вложений.

Плохой приметой считается готовить и есть блюда из ржаной муки 7 мая.

Приметы погоды 7 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Солнце весь день прячется за тучами - к грозовому маю.

Если появились крылатые муравьи, то скоро придет жара.

Ночью звезд не видно - к дождю.

Заря желтого цвета вечером - к сухой погоде.

Много комаров вечером появилось - к хорошему урожаю зерновых в это году.

Если птицы вьют гнезда в тени, то лето будет очень жарким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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