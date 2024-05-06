Православная церковь Украины 7 мая по новому стилю чтит память преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Савву Стратилата и Евсевия.
Народный праздник 7 мая украинцы посвящали посеву овощей и зерновых культур, прежде всего - овса. По поверьям, посеянные сегодня растения обязательно дадут богатый урожай.
Владельцы скота в этот народный праздник выгоняли животных пастись в поле. Лошадей гнали искупаться в реке. Верили, что подогретые весенним солнцем речные воды принесут коню крепкое здоровье.
Дата 7 мая издавна считается удачной для музыкантов. В эту дату народ выходил в людные места и играл на чем умел. Считалось, что игра на музыкальных инструментах помогает ускорить наступление лета.
Праздник 7 мая хорош для гадания. Вечером в эту дату девушки собирались дома у самой старшей подруги и гадали на суженых и судьбу. И хотя церковь такие увлечения осуждает, в народе они всегда были очень популярны.
В целом же дата издавна считается не очень счастливой, как и всё начало мая. Прошлогодние запасы продуктов и муки подходили к концу или портились, а новый урожай ещё не созрел. В мае часто устраивались ярмарки, на которых крестьяне покупали сезонные овощи и зелень, чтобы пополнить запасы. Также на ярмарках продавали одежду ручной работы, летнюю обувь и скатерти.
7 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня любят комфорт, достаток и спокойную жизнь. Им тяжело общаться с истеричными, скандальными людьми. Плохо переносят лишения и трудности, но от проблем не сбегают. Умеют грамотно распоряжаться деньгами.
Что нельзя делать 7 мая
Если 7 мая пошел дождь, то нельзя ничего сеять на огороде, иначе летом сорняки замучат.
В этот день нельзя ловить рыбу, поскольку у неё длится сезон нереста.
Не стоит грустить, плакать, обижаться на близких и погружаться в конфликты 7 мая, иначе такое настроение затянется надолго.
Не впускайте непрошенных гостей домой сегодня, иначе они принесут беду в дом.
Неудачный день для финансовых дел, различных сделок и денежных вложений.
Плохой приметой считается готовить и есть блюда из ржаной муки 7 мая.
Приметы погоды 7 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Солнце весь день прячется за тучами - к грозовому маю.
- Если появились крылатые муравьи, то скоро придет жара.
- Ночью звезд не видно - к дождю.
- Заря желтого цвета вечером - к сухой погоде.
- Много комаров вечером появилось - к хорошему урожаю зерновых в это году.
- Если птицы вьют гнезда в тени, то лето будет очень жарким.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.