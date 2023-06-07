Народный праздник 7 июня известен под названиями Иван - Медвяные росы, Иванов день, Иван Гусятник.

7 июня православная церковь отмечает праздник Обретение головы Иоанна Предтечи, а также чтит память кипрского епископа Ферапонта. В день памяти Иоанна Предтечи святому молятся об исцелении мигреней, а также о здоровье детей.

Этот день известен в народе как Иван - Медвяные росы. Медвяная роса - это сладкая жидкость, которую выделяют растения из-за перепадов температуры. Считается, что такие росы появляются на траве именно с 7 июня.

Эта роса опасна для пчел. Насекомые собирают её вместо нектара и делают мед, но в нем недостаточно питательных веществ для выживания улья. Также медвяная роса вредна для домашнего скота. Животных выгоняли на выпас только когда вся роса высохнет.

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С Иванова дня наши предки сеяли поздние зерновые культуры, тыкву, дыни и кабачки. Женщины ранним утром высаживали рассаду капусты, но так, чтобы никто не видел. Опасались, что если кто-то подсмотрит как сажают капусту, то урожая хорошего не будет.

Рожденные 7 июня люди очень сильные духом, их трудно сломать. Они упорно идут к своей цели. Очень жаждут новых знаний и постоянно учатся. С ними очень интересно общаться. Плохо воспринимают критику и непрошенные советы.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя в этот день ходить по росе босиком, умываться ей и выпасать скотину до высыхания травы. Также не стоит рвать растения, на которых есть остатки росы.

Не стоит выносить мусор в этот день, чтобы не вынести с ним свое счастье.

Носить темную или рваную одежду 7 июня - плохая примета, которая сулит неудачи.

Категорически нельзя в этот день плеваться на землю.

Не вступайте в конфликты и не ссорьтесь даже по мелочам, иначе отношения с близкими испортятся надолго.

Не стоит в этот день устраиваться на работу, просить о повышении или принимать рискованные решения на работе.

Приметы погоды 7 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много росы на траве утром - к хорошему урожаю в этом году.

Если рябина до сих пор не зацвела, то осень будет поздней.

Много цветов на рябине - к хорошему урожаю зерна и льна.

Пчелы летают далеко от улья - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Если пошел дождь, то июнь будет дождливым.

Сильный ветер дует - к хорошему урожаю подсолнуха.

Гроза 7 июня предвещает холодные ночи в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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