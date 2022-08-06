Народный праздник 6 августа получил названия Борис и Глеб летние, бессонники, Летник, поликопны.

Христиане отмечают церковный праздник 6 августа в честь святых мучеников Бориса и Глеба. В этот день славяне старались не работать в поле, потому что дата считалась пожароопасной. 6 августа часто бывали грозы с молниями, которые поджигали сено.

В этот день можно помолиться Борису и Глебу о хорошем урожае и благополучной зиме. Дата считается удачной для сбора ягод черемухи. Славяне считали, что в этот день полезно тепло. Для крепкого здоровья стоит принять горячую ванну или сходить в баню.

День считается удачным для строительства и ремонта, а также для переезда в новый дом.

Что нельзя делать 6 августа

Девушкам нельзя в этот день ходить с распущенными волосами на улице. А если волосы короткие, то нельзя выходить из дома без головного убора. 6 августа не стоит доверять чужим советам. Они вам лишь навредят. Нельзя рубить деревья и ломать ветки. Смотреть на молнию нельзя, иначе глаза будут болеть. Не стоит работать в саду и в огороде сегодня. Не спорьте и не ругайтесь с родными сегодня, иначе отношения испортятся навсегда.

Приметы погоды 6 августа

Если ягоды калины уже созрели, то осень будет ранней.

Дождь с утра пошел - к погожему и ясному дню.

Если до полудня роса есть на траве, то скоро будет гроза.

Южный ветер дует - к ухудшению погоды.

Вас также могут заинтересовать новости: