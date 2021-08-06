Сегодня верующие почитают память нескольких святых.

Борис и Глеб (во святом крещении - Роман и Давид) пострадали от рук князя Святополка - пасынка великого князя Владимира. Опасаясь, что родные дети правителя взойдут на престол, Святополк подослал к ним убийц. Борис признал Святополка правителем, не желая междоусобиц и войн, но все равно погиб от рук палачей. Глебу тоже было отправлено письмо о том, что отец и брат убиты. Он, окутанный скорбью, плывет по реке к Святополку. Его окружают вражеские ладьи и убивают.

В 1071 году церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Во имя Бориса и Глеба в этот день отмечается народный праздник 6 августа.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученицы Христины

Девушка родилась в городе Тира, в эпоху правления Диоклетиана, в богатой семье. Была хороша собой и образованна, отец захотел сделать из нее языческую жрицу. Запер ее в отдельной части дома, где разместил серебряных и золотых идолов. Христина спрашивала себя о том, кто создал мир вокруг нее, а прислужницы привели к девушке христианских учителей, которые раскрыли ей суть учений.

Читайте такжеУспение праведной Анны - история и обычаи праздник, что нельзя делать сегодняТогда Христина приняла крещения и разбила идолов. Отец, узнав об этом, погубил всех служанок, а дочь свою долго мучил, затем поместил в темницу. Мать долго упрашивала ее отречься от Христа, затем упрашивал и отец, но девушка была непреклонна. Тогда отец снова истязал Христину, а затем приказал утопить ее в море. Ангел спас Христину от такой участи и она явилась перед отцом.

Он решил отрубить ей голову, но той же ночью умер сам. Тогда мучить Христину стал начальник города, но и его постигла смерть. Его преемник приказал поместить девушку в раскаленную печь и держать там 5 дней. Девушка осталась невредима. Вскоре ее закололи мечами и пиками.

Приметы 6 августа

дождь с утра - к погожему и ясному дню;

тепло и солнечно - зима будет холодной;

мухи с утра жужжат - к солнечной погоде;

южный ветер - к ненастью;

цыплята к курице жмутся - к затяжным дождям.

Что нельзя сегодня делать

работать в поле - иначе случится пожар;

заготавливать материалы для постройки дома - жильцы поссорятся;

выпроваживать нежданных гостей - будут проблемы с деньгами.

Что можно делать 6 августа

В этот день наши предки собирали ягоды черемухи, варили из ягод варенья, компоты и отвары. Также женщины ходили в лес за грибами, а мужчины заготавливали березовые веники для бани.

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Автор: Кристина Кащавцева