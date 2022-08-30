Христиане отмечают церковный праздник 30 августа в честь православного мученика Мирона. С этого дня начинается осенняя погода. В этот день в Киевской Руси молодежь устраивала необычный ритуал - "похороны мух". Для этого в самодельные гробики выкладывали дохлых мух и закапывали.
30 августа по давним традициями во дворе сжигали старые и сломанные вещи, поношенные лапти и траву. Наши предки считали, что такой обряд изгоняет печали, скорби и бедность. Также сжигали изношенные и ненужные детские вещи, чтобы защитить малышей от болезней и невзгод.
Дата считается удачной для приготовления домашних заготовок на зиму. Хозяйки закрывали овощи и фрукты в банки. Существовала примета: чтобы консервация была удачной, нельзя во время приготовления ругаться и думать о плохом.
Ещё этот день называли Вдовьи помочи. 30 августа помогали знакомым вдовам по хозяйству и делали им подарки.
Что нельзя делать 30 августа
- В этот день нельзя гадать, проводить обряды с магией и заниматься колдовством.
- Неудачный день для сватовства, венчания и свадьбы.
- Девушкам нельзя любоваться собой в зеркало, иначе зеркало заберет их красоту.
- Нельзя поднимать никакие вещи с земли, особенно на перекрестках.
Приметы погоды 30 августа
- Утренние роса и туман сулят хорошую погоду.
- Если небо затянулось темными тучами, то ненастье долго продлится.
- Хорошая погода сегодня сулит раннюю весну.
- Если птицы уже улетели в теплые края, то скоро похолодает.
- Закат золотистого цвета - к теплой погоде.