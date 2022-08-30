Народный праздник 30 августа имеет названия Мирон-ветрогон, Миронов день, Мироновы ветра.

Христиане отмечают церковный праздник 30 августа в честь православного мученика Мирона. С этого дня начинается осенняя погода. В этот день в Киевской Руси молодежь устраивала необычный ритуал - "похороны мух". Для этого в самодельные гробики выкладывали дохлых мух и закапывали.

30 августа по давним традициями во дворе сжигали старые и сломанные вещи, поношенные лапти и траву. Наши предки считали, что такой обряд изгоняет печали, скорби и бедность. Также сжигали изношенные и ненужные детские вещи, чтобы защитить малышей от болезней и невзгод.

Дата считается удачной для приготовления домашних заготовок на зиму. Хозяйки закрывали овощи и фрукты в банки. Существовала примета: чтобы консервация была удачной, нельзя во время приготовления ругаться и думать о плохом.

Відео дня:

Ещё этот день называли Вдовьи помочи. 30 августа помогали знакомым вдовам по хозяйству и делали им подарки.

Что нельзя делать 30 августа

В этот день нельзя гадать, проводить обряды с магией и заниматься колдовством. Неудачный день для сватовства, венчания и свадьбы. Девушкам нельзя любоваться собой в зеркало, иначе зеркало заберет их красоту. Нельзя поднимать никакие вещи с земли, особенно на перекрестках.

Приметы погоды 30 августа

Утренние роса и туман сулят хорошую погоду.

Если небо затянулось темными тучами, то ненастье долго продлится.

Хорошая погода сегодня сулит раннюю весну.

Если птицы уже улетели в теплые края, то скоро похолодает.

Закат золотистого цвета - к теплой погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: