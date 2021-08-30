30 августа православные отмечают два религиозных праздника

Мирон жил в Ахайе во времена правления императора Декия. Правитель Ахайи однажды вторгся в православный храм, чтобы захватить христианских верующих. Мирон обвинил его в идолопоклонстве и укорил за такой поступок. Тот час же схватили его и подвергли страшным мучениям. Бросали в печь и отдавали на растерзание диким зверям - мученик оставался невредим. От отчаяния правитель наложил на себя руки, а Мирону отсекли голову.

Отдавая дань памяти святому мученику за страдания во имя Христа, люди отмечают народный праздник 30 августа - Миронов день.

Напоминаем, что вчера православные верующие отмечали Ореховый Спас 2021.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобного Алипия

Читайте такжеИменинники 30 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаАлипий был иконописцем, подвизался в Киево-Печерском монастыре. Вел иноческий образ жизни, за свои труды денег не брал, помогал всей братии. Алипий постоянно работал, а свободное время посвящал богослужению и пению псалмов. За это был награжден Господом даром чудотворения.

Существует легенда, что однажды у Алипия заказали икону к празднику, но преподобный заболел. Заказчик был расстроен, но преподобный сказал верить в силу Божию. За день до праздника человек получил свою икону, созданную Ангелом, и был рад этому. Алипий мирно скончался в 1114 году.

Приметы 30 августа

заря утром и вечером золотистого цвета - к теплой погоде;

журавли уже улетели на юг - ждите мороза на Покрова;

хорошая погода 30 августа - к ранней весне;

с утра иней - в следующем году будет хороший урожай.

Что сегодня нельзя делать

30 августа не стоит долго смотреться в зеркало, гадать и совершать любые магические обряды. Также не рекомендуется свататься, венчаться и жениться. Строго запрещено ходить на кладбище.

Что можно делать 30 августа

Наши предки считали, что 30 августа - это "похороны мух" - день, когда насекомые исчезают из-за предстоящих холодов. Была традиция выносить на задний двор старые вещи и сжигать их - люди верили, что такой обряд убережет семью от болезней и бед. Хозяюшки делали заготовки на зиму, а крестьяне работали в поле.

Также сегодня нужно помогать вдовам, бездомным и сиротам. В старину им приносили еду и одежду, рубили дрова, косили траву.

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Автор: Кристина Кащавцева