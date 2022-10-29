Народный праздник 29 октября известен под названием Лонгин Сотник.

Христиане отмечают церковный праздник 29 октября в честь мученика Лонгина Сотника. В народе его чтят как целителя глазных болезней. 29 октября - удачный день для коррекции зрения, подбора очков и лечения глазных болезней.

Наши предки в этот день делали обереги от злой силы для дома. Верили, что святой Лонгин защищает жилище от нечисти. В этот день доставали из сундуков и шкафов зимнюю одежду и развешивали на улице. Считалось, что солнечный свет в эту дату изгоняет с одежды болезни, а морозный воздух снимает с вещи плохую энергетику и сглаз. Развешивали также детскую одежду.

Дата удачная для охоты и рыбалки. При этом запрещено убивать больше животных, чем необходимо для пропитания одной семьи. Также этот день считается удачным для сбора поздних грибов. Ранее мы писали, какие грибы растут в октябре.

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Что нельзя делать 29 октября

Во время охоты и рыбалки запрещено добывать больше животных, чем нужно для пропитания. Нельзя жестоко обращаться с животными, бить и обижать их. Неудачный день для работы в огороде и в саду.

Приметы погоды 29 октября

Иней на деревьях сулит потепление.

Порывистый ветер сегодня сулит скорые дожди.

Юго-западный ветер дует - к скорому затяжному ненастью.

Редкие облака на небе - к морозной и ясной погоде.

Домашние птицы стоят на одной ноге - к скорому похолоданию.

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