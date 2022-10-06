Какие грибы можно собирать в октябре и где найти самые грибные места - расскажет УНИАН.

В конце октября в украинских лесах заканчивается грибной сезон - это последний шанс для грибников собрать полные корзины. Сентябрь в Украине был очень дождливым, поэтому грибов сейчас должно быть много. На полянах и опушках грибы скорее всего уже собрали, поэтому стоит поискать под деревьями и возле пней.

Ранее мы рассказывали, какие грибы можно собирать в конце сентября - их ещё можно найти в лесах.

Опята

Опята - главные грибы октября. На середину осени выпадает пик их урожайности. Растут опята большими группами возле старых пней или лиственных деревьев, в крапиве. Узнать грибы можно по бежевой шляпке с мелкими чешуйками, и белой ножке с "юбочкой" у шляпки. Этот гриб жарят, сушат, тушат и маринуют на зиму.

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Белые грибы

Белые грибы можно найти в октябре только при благоприятной погоде. К счастью, погода этой осенью подходит для этого ценного гриба. На людных полянах все белые грибы скорее всего уже собрали, поэтому их лучше искать подальше от дорожек. Этот гриб можно обнаружить во мху, в высокой траве, возле хвойных деревьев, берез и дубов.

Рыжик

Рыжики можно собирать в лесу весь октябрь. Это легкоусвояемый и очень вкусный гриб, который считается деликатесом, а также содержит много витаминов. Поэтому рыжики желанны для любого грибника.

Узнать гриб можно по красноватой или рыжей шляпке со светлыми вкраплениями. При надрезе шляпка выделяет оранжевый и не горький млечный сок. Так его можно отличить от похожих несъедобных грибов - у ядовитых "двойников" сок белый и очень горький.

Польский гриб

Польский гриб можно найти в сосновых и еловых лесах, а также возле дуба и каштана. Иногда вырастает на пнях. Растет обычно поодиночке или очень маленькими группами. Это красивый гриб с темной сухой шляпкой и очень приятным ароматом. При нажатии мякоть синеет. Польский гриб очень вкусно сушить и мариновать.

Вешенки

Найти вешенки в октябре довольно просто - они не боятся заморозков и растут до зимы. Вешенки растут на деревьях и пнях большими группами. Их любимые деревья - березы, ивы и сосны. В Украине почти не встречают ядовитые двойники вешенок, поэтому грибы подходят для неопытных грибников. Ранее мы писали, как вкусно приготовить вешенки.

Черный груздь

В смешанных лесах в октябре можно найти черный груздь - широкий гриб с темно-зеленой шляпкой и короткой ножкой. Он любит расти под опавшими листьями. Если повезло обнаружить такой гриб - осмотрите территорию вокруг, чтобы найти его соседей. Вкусовые качества груздя средние, но он очень вкусный после маринования.

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