Народный праздник 29 июля имеет названия Финогеев день, Финогеевы зажинки.

Христиане отмечают церковный праздник 29 июля в честь священномученика Афиногена и десяти его учеников, умерших за веру. С этого дня жара начинает спадать, а ночи становятся прохладнее. Птицы замолкают, а насекомые меньше жалят.

Наши предки верили, что 29 июля по лесу гуляет лесной дух, который может навредить человеку или затянуть его в чащу. Поэтому лес сегодня старались не посещать. К Фигеевому дню нужно обязательно начать сенокос, если вы ещё этого не сделали, иначе сено быстро испортится.

В этот день считалось очень хорошей приметой найти налитый колос с большим количеством крупных зерен. Человеку, который нашел такой колос, будет везти во всем. Счастливый колос клали в карман или за пазуху, и везде носили с собой.

В эти дни практически все жители сёл работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные жизненные истории.

Что нельзя делать 29 июля

В этот день нельзя ходить в лес, чтобы не накликать на себя беду. Также нельзя рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума. Неудачный день для стрижки. Если постричь волосы сегодня, то они отрастут нездоровыми и непослушными.

Приметы погоды 29 июля

Желтые облака на закате - к дождю на следующий день.

Дождь в этот день является дурной приметой и предвестником неурожая.

Роса на траве до полудня не испарилась - к сильной жаре.

Если 29 июля стоит сильный туман, то осенью будет много грибов.

Птицы продолжают петь - к поздней осени.

Если у моркови ботва легла на землю, то скоро будет ливень.

Вас также могут заинтересовать новости: