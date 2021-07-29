Сегодня христианская церковь почитает память одного из святых, что погиб во время гонения на христиан.

Во времена правления императора Диоклетиана Афиноген был епископом в армянском городе Пидахфое. Жил в монастыре. Однажды правитель послал воинов за святым, но его не оказалось в обители. Тогда они забрали десятерых учеников. Вернувшись, Афиноген сразу же помчался на поиски. В Севастии его поймали и заключили под стражу, где он встретился с учениками.

Император Диоклетиан требовал, чтобы Афиноген и ученики принесли жертву идолам и отреклись от Христа, но те отказывались. Тогда мучеников долго пытали, а после казнили мечом. Афиноген был умерщвлен по собственной просьбе в своем монастыре.

В честь этого святого отмечается народный праздник 29 июля - Афиногенов день.

Праздник 29 июля - день святой мученицы Иулии

Дева Иулия жила в городе Карфагене. Когда его взяли, Иулию продали в рабство одному из богатых сирийских купцов. Характер ее был кроткий и смиренный, поэтому господин зауважал девушку. Однажды, будучи на Корсике, купец принял участие в языческом празднике. Иулия осталась на корабле и горько плакала о том, как заблуждаются язычники.

Читайте такжеИменины 29 июля: какое имя дать ребенку и кто празднует День ангелаИноверцы решили отомстить девушке за такое отношение. Напоили купца вином до беспамятства, а Иулию долго мучили. Рвали волосы, резали тело, а после - распяли. Иноки похоронили мученицу. В 763 году ее мощи были перенесены в г. Брешию, в монастырь.

Какой сегодня церковный праздник - иконы Псковской Божией Матери

Икона эта прославилась тем, что на образе Богородицы текли слезы во время морового поветрия в 1420 году. В то время икона находилась в одной из церквей села Черска Псковской епархии. Позже перенесена в соборный храм города Пскова.

Приметы 29 июля

густой туман - урожай грибов будет щедрым;

с Финогея день идет на зной, а ночь - на холод;

коршуны летают в небе - к засушливой погоде;

полевые мыши едят колосья - зима будет долгой и суровой.

Что можно делать 29 июля

В этот день наши предки работали в поле, а вечером устраивали семейные посиделки и молились Афиногею о хорошем урожае. Если трансформировать традиции к современности, то в этот день хорошо работать в саду или огороде, а после - проводить время с близкими.

Что сегодня нельзя делать

ходить в лес - нечистая сила 29 июля особенно активна;

охотиться, рубить дрова;

убираться в доме - лучше больше поработать;

просить повышения - просьба будет неудачной;

злиться и ссориться.

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Автор: Кристина Кащавцева