Народный праздник 28 декабря известен под названиями Трифонов день, Стефан.

Христиане отмечают церковный праздник 28 декабря в честь священномученика Стефана и монаха Трифона Печенегского. Последнего считают защитником моряков и молятся ему о покровительстве в море.

В давние времена этот день был очень холодным и морозным. Реки и озера к этой дате покрывались толстой коркой льда и по ним ездили на санях, а молодежь каталась на коньках. День уже начинает постепенно увеличиваться. Наши предки верили, что это происходит потому, что солнце побеждает тьму.

В древности наши предки связывали тьму и холод со злыми силами, которые ходят по земле и насылают стужу и черноту. В те времена существовал ритуал для увеличения длительности светового дня - для этого на снег высыпали угли из печи. Верили, что это поможет отогнать от дома злых духов.

Видео дня

День считается удачным для прядения и рукоделия, особенно для изготовления мужских вещей.

Что нельзя делать 28 декабря

В этот день нельзя ругать, бить и дразнить лошадь, иначе она будет хуже работать и станет непослушной. Нельзя стирать и гладить одежду. В эту дату нельзя дарить подарки чужим детям. Нежелательно ходить в гости в эту дату. Давняя примета гласит, что кто сегодня наведается в гости, тот в следующем году часто будет одиноким. Нельзя ссориться и конфликтовать с близкими, а высмеивать и поучать их, иначе отношения навсегда испортятся. Пожилым людям нельзя пользоваться одним полотенцем с молодыми сегодня.

Приметы погоды 28 декабря

Гладкий снег сулит плохой урожай в следующем году, бугристый снег - к хорошему урожаю.

Северный ветер дует - к морозам, восточный - к потеплению, южный - к морозной, но сухой и ясной погоде.

Красное небо во время сумерек сулит сильный мороз.

Если на земле в этот день нет снега, то в следующем году будет плохой урожай злаковых культур.

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