Прасковья Пятница, Льняница, Грязниха, Параскева Сербская.

27 октября отмечается церковный праздник Параскевы Сербской. Наши предки считали этот день переходной датой, когда осень уже закончилась, а зима ещё не наступила. В эту пору улицы покрыты непроходимой грязью.

День Параскевы называли бабьими святыми. В эту дату почитается женский труд. Считается, что святая Прасковья помогает женщинам в домашних делах и вышивке. В день Прасковьи нужно съесть кашу из пшена со льняным маслом. Одинокие женщины и вдовы в этот день молятся святой, чтобы она послала им жениха.

Что нельзя делать 27 октября

Женщинам в этот день строго запрещено прясть, иначе можно ослепнуть.

Этот день считается постным. Запрещено есть мясо, яйца, молочные продукты.

Нельзя купать детей сегодня, чтобы они не заболели.

Приметы погоды 27 октября

Много грязи на дороге – через 4 неделя настоящая зима начнется. Если на рябине много ягод, то следующее лето будет дождливым. Много звезд на небе – к хорошему урожаю в следующем году. Иней сегодня предвещает морозную зиму.

Автор: Екатерина Пулатова