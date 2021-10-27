Сегодня православные верующие чтут память нескольких святых.

Параскева жила в XI веке, была славяно-сербского происхождения. Воспитывалась в богобоязненной семье. После речи, услышанной в храме, Параскева раздала все свое имущество бедным, а сама отправилась в Иерусалим. Оттуда перебралась в Иорданскую пустыню. Скончалась в глубокой старости, мощи ее были обретены бессмертными.

В этот день также отмечается народный праздник 27 октября - Прасковья Пятница.

Православный праздник 27 октября - день памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Читайте также27 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСвятые жили в I веке и пострадали при императоре Нероне. Назарий был христианином, раздавал милостыню бедным, помогал людям обрести веру. За это его посадили в темницу, где он встретил братьев Гервасия и Протасия. Позже Назария выгнали из города, он уехал во Францию, где жил у благочестивой хозяйки. Воспитал ее сына Келсия в христианских обычаях, вместе с ним проповедовал.

Их обоих поймали, представили на суд императору Нерону. Святых пытались казнить, но те оставались невредимыми. Тогда Назарий и Келсий отправились в город Медиолан, где нашли Протасия и Гервасия. В конце всех четвертых казнили мечом за христианскую веру.

Какой сегодня праздник - день памяти преподобного Николы Святоши

Никола был сыном Давида - черниговского князя - и внуком Святослава Ярославовича. В язычестве его звали Святослав (Святоша - уменьшительно-ласкательное). Был женат, растил детей, но в 1107 году оставил всё и удалился в Киево-Печерскую обитель, принял монашество с именем Николай.

Никола много молился, тяжело работал, братья пыталась вернуть его в мир, а врачи говорили, что физический труд опасен для здоровья Николы. Святой утверждал, что Бог помогает ему, и наложил на себя подвиг безмолвия. Все подарки, которые он получал от родных, святой раздавал бедным и нищим или же тратил на покупку книг. Скончался в 1143 году.

Приметы 27 октября

на Параскеву сухо и нет грязи - дождей в ближайшее время не будет;

грязно и дождливо в этот день - к снежной зиме;

звезды ярко светят - в следующем году будет хороший урожай.

Что сегодня нельзя делать

Издавна на Руси в этот день действовал запрет на любые домашние женские дела. Нельзя было стирать, убирать, шить и вязать. Также нельзя работать на огороде. Если нарушить эти запреты, то можно навлечь на себя серьезные проблемы со здоровьем.

Что можно делать 27 октября

В старину девушки молились Параскеве об удачном замужестве. Они просили святую послать им хорошего жениха. Матери молились о своих детях, желая им крепкого здоровья и удачной судьбы.

Как и в любой другой церковный праздник, сегодня нельзя грустить и ссориться, но и нежелательно слишком сильно веселиться. Лучше всего провести этот день в спокойствии и умиротворении.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева