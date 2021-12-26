Народный праздник 26 декабря получил названия Ведьмины посиделки, Евстратиев день.

26 декабря христиане отмечают церковный праздник мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. С этой даты день уже становился заметно длиннее, а темнело позже.

Наши предки называли 26 декабря ведьмиными посиделками. По народным верованиям ведьмы в эту дату летают на метлах и вызывают метели, чтобы закрыть солнце и погрузить мир по мрак. Чтобы защититься от нечисти, у двери оставляли серп или топор.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ругаться и сквернословить, иначе ведьмы могут забрать человека с собой. Нельзя оставлять веники и метлы у входа в дом, иначе их может ведьма одолжить. Не стоит давать кому-то примерять свою одежду и украшения - можно отдать этому человеку свое счастье.

Приметы погоды 26 декабря

Со дня Евстратия 12 дней подряд наблюдали за погодой. Какая погода в эти дни – такой она будет в следующие 12 месяцев.

Птицы беспокойно себя ведут – к метели.

Какая погода сегодня – таким будет январь.

Пасмурный день сулит сильные морозы.

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