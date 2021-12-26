Народный праздник 26 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)
26 декабря христиане отмечают церковный праздник мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. С этой даты день уже становился заметно длиннее, а темнело позже.
Наши предки называли 26 декабря ведьмиными посиделками. По народным верованиям ведьмы в эту дату летают на метлах и вызывают метели, чтобы закрыть солнце и погрузить мир по мрак. Чтобы защититься от нечисти, у двери оставляли серп или топор.
Что нельзя делать 26 декабря
- Нельзя ругаться и сквернословить, иначе ведьмы могут забрать человека с собой.
- Нельзя оставлять веники и метлы у входа в дом, иначе их может ведьма одолжить.
- Не стоит давать кому-то примерять свою одежду и украшения - можно отдать этому человеку свое счастье.
Приметы погоды 26 декабря
- Со дня Евстратия 12 дней подряд наблюдали за погодой. Какая погода в эти дни – такой она будет в следующие 12 месяцев.
- Птицы беспокойно себя ведут – к метели.
- Какая погода сегодня – таким будет январь.
- Пасмурный день сулит сильные морозы.