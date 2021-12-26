Какой православный праздник сегодня отмечен в календаре - узнайте на УНИАН.

Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали от рук императора Диоклетиана и Максимиана во времена гонения на христиан. Произошло это в те времен, когда жители Армении и Каппадокии уверовали в христианство, а правителям донесли, что люди могут полностью отделиться от Римской империи.

Святые уличали палачей в жестокости, твердо исповедовали православную веру, за что были подвержены мучениям. Святые мощи их по сей день находятся в Риме. В честь памяти мучеников сегодня отмечается народный праздник 26 декабря - Евстрат - солнышку рад.

Православный праздник 26 декабря - преподобного Никодима

Читайте также26 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНикодим родился около 1320 года в Сербии, был воспитан благочестивыми христианами. В молодости ушел на гору Афон, где принял монашеский постриг. Там совершал различные подвиги, читал Священное Писание, боролся с демонами, которые искушали его. Позднее стал игуменом в монастыре.

Для многих преподобный Никодим являлся учителем и духовным настоятелем - и монахи, и миряне стремились к нему, чтобы получить совет или назидательное слово. Никодим основал несколько монастырей, но в поисках уединения отправился к речке Тисманы. Там впоследствие был устроен Тисманский монастырь.

Никодим много молился, соблюдал строгий пост, обладал даром исцеления и умел изгонять бесов. Именно поэтому люди часто приходили к нему за помощью. Умер преподобный в глубокой старости и после смерти был причислен к лику святых.

Приметы 26 декабря

сороки садятся на снег - ждать тепла;

волки воют близ домов - ударят морозы;

домашние животные пьют много воды - надвигается метель;

какая погода 26 декабря - таким и январь будет.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь считает, что в этот день нельзя ругаться и повышать голос, иначе обретете проблемы с горлом. Также не рекомендуется отдавать свою одежду, даже в благотворительных целях - лишитесь удачи. 26 декабря - неудачный день для проведения процедур, связанных с ногами (педикюр, ванночки, депиляция и тд).

Что можно делать 26 декабря

Наши предки в этот день молились святым о здоровье и благополучии, об исцелении болезней. Также можно было составлять планы и цели на будущий год. 26 декабря - идеальное время, чтобы заботиться о своих близких и проводить досуг в кругу семьи.

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