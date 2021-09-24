24 сентября народный праздник / фото pixabay.com
24 сентября церковь отмечает церковный праздник святой Феодоры. В народе эта дата получила название "Федорины вечерки". К этой дате часто заканчивается бабье лето, а темнеет уже рано.
К этому дню должен быть собран весь урожай зерновых. В эту дату также собирали мёд, орехи. Хозяйки устраивали "капустные вечеринки" и готовили разнообразные блюда из капусты. Считается, что семья будет счастливой, если оба супруга съедят капусту.
Что нельзя делать 24 сентября
- В этот день нельзя сплетничать и вести пустые разговоры.
- Запрещено поднимать вещи с дороги, иначе можно подхватить порчу.
- Не стоит мыть голову, чтобы беды не случилось.
- Красить губы сегодня – к болезни.
- 24 сентября нельзя врать. Обман, как бы он ни был, раскроется.
Приметы погоды 24 сентября
- Если ласточки ещё не улетели, значит осень будет теплой.
- Возле ульев летают пчелы – к поздней зиме.
- Хороший урожай озимых означает, что и в следующем году он будет хорошим.
- Если почва целый день мокрая – впереди сезон дождей.
Вам также может быть интересно: