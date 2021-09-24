Народный праздник 24 сентября получил название "Федорины вечерки".

24 сентября церковь отмечает церковный праздник святой Феодоры. В народе эта дата получила название "Федорины вечерки". К этой дате часто заканчивается бабье лето, а темнеет уже рано.

К этому дню должен быть собран весь урожай зерновых. В эту дату также собирали мёд, орехи. Хозяйки устраивали "капустные вечеринки" и готовили разнообразные блюда из капусты. Считается, что семья будет счастливой, если оба супруга съедят капусту.

Что нельзя делать 24 сентября

В этот день нельзя сплетничать и вести пустые разговоры. Запрещено поднимать вещи с дороги, иначе можно подхватить порчу. Не стоит мыть голову, чтобы беды не случилось. Красить губы сегодня – к болезни. 24 сентября нельзя врать. Обман, как бы он ни был, раскроется.

Приметы погоды 24 сентября

Если ласточки ещё не улетели, значит осень будет теплой.

Возле ульев летают пчелы – к поздней зиме.

Хороший урожай озимых означает, что и в следующем году он будет хорошим.

Если почва целый день мокрая – впереди сезон дождей.

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Автор: Екатерина Пулатова