24 августа народный праздник / фото ua.depositphotos.com

24 августа Православная церковь почитает память святого и мученика Евпла. Ещё в этот день почитается память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. Святым Василию и Феодору молятся об избавлении от алчности и жадности. 

В народе дату 24 августа прозвали Белый конь. Согласно поверьям, в эту ночь на могилы выходят приведения, а из болота выскакивает белая лошадь и жалобно плачет. В этот день нельзя гулять у болот. Также не стоит рыбачить, потому что велик риск утонуть. Считается, что пьяным людям 24 августа является призрак и сильно пугает, поэтому от алкоголя в этот день отказываются.

К этому времени обычно поспевает облепиха. Её перетирают с сахаром, сушат или добавляют в чай. В эту дату очень полезно съесть ложку облепихового варенья. 

Приметы погоды 24 августа

  • Туман над водой утром означает, что следующая неделя будет теплой.

  • Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.

  • Солнечный безоблачный день – к сухому сентябрю.

  • Если орехов много, а грибов мало, то зима будет холодной и снежной.

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Автор: Екатерина Пулатова