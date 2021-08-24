24 августа Православная церковь почитает память святого и мученика Евпла. Ещё в этот день почитается память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. Святым Василию и Феодору молятся об избавлении от алчности и жадности.
В народе дату 24 августа прозвали Белый конь. Согласно поверьям, в эту ночь на могилы выходят приведения, а из болота выскакивает белая лошадь и жалобно плачет. В этот день нельзя гулять у болот. Также не стоит рыбачить, потому что велик риск утонуть. Считается, что пьяным людям 24 августа является призрак и сильно пугает, поэтому от алкоголя в этот день отказываются.
К этому времени обычно поспевает облепиха. Её перетирают с сахаром, сушат или добавляют в чай. В эту дату очень полезно съесть ложку облепихового варенья.
Приметы погоды 24 августа
- Туман над водой утром означает, что следующая неделя будет теплой.
Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.
Солнечный безоблачный день – к сухому сентябрю.
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет холодной и снежной.
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