В народном календаре эта дата получила названия Фёдор-Василий, Евпл, Белый конь.

24 августа Православная церковь почитает память святого и мученика Евпла. Ещё в этот день почитается память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. Святым Василию и Феодору молятся об избавлении от алчности и жадности.

В народе дату 24 августа прозвали Белый конь. Согласно поверьям, в эту ночь на могилы выходят приведения, а из болота выскакивает белая лошадь и жалобно плачет. В этот день нельзя гулять у болот. Также не стоит рыбачить, потому что велик риск утонуть. Считается, что пьяным людям 24 августа является призрак и сильно пугает, поэтому от алкоголя в этот день отказываются.

К этому времени обычно поспевает облепиха. Её перетирают с сахаром, сушат или добавляют в чай. В эту дату очень полезно съесть ложку облепихового варенья.

Приметы погоды 24 августа

Туман над водой утром означает, что следующая неделя будет теплой.

Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.

Солнечный безоблачный день – к сухому сентябрю.

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет холодной и снежной.

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Автор: Екатерина Пулатова