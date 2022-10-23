Христиане отмечают церковный праздник 23 октября в честь святых мучеников брата и сестры Евлампия и Евлампии. Наши предки в этот день рубили дрова и заготавливали лучину. С помощью лучины в давние времена освещали избу, а женщины под её светом занимались рукоделием. Также 23 октября рыли колодец и заготаваливали воду.
Молодежь 23 октября разводила большой костер в центре деревни и прыгала через него. Также в эту дату в домах разжигали печь. Наши предки считали, что огонь в этот день обладает особенной целительной силой, но оставлять его без присмотра нельзя.
23 октября считается удачным днем для рукоделия. Женщины в эту дату до позднего вечера сидели за вышивкой или прялкой. Считается, что в этот день изделия из ниток получаются очень красивыми и аккуратными. Также день удачный для любого творчества, например, рисования.
Что нельзя делать 23 октября
- Нельзя играть с огнем и обращаться с ним легкомысленно.
- Сегодня нельзя лениться.
- Неудачный день чтобы сажать цветы и плодовые деревья.
Приметы погоды 23 октября
- Если дороги покрылись грязью и слякотью, то до начала ноября снег не выпадет.
- Теплый и солнечный день сегодня - к затяжному теплу и поздним морозам.
- Если на иве начали желтеть и опадать листья, то зима будет ранней.
- Если на западе небо весь день чистое от облаков, то дождя в ближайшие дни не будет.