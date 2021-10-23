Сегодня православная церковь чтит память нескольких святых мучеников.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой, жили в Никомидии в IV веке. Во времена гонения на христиан Евлампий выступил против царя. Его привели на суд, пытались убедить отречься от Христа. Евлампий отказался, тогда его долго мучили, но Христос сохранил его тело здоровым.

Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему. Ее стали мучить тоже, бросили их обоих в раскаленную печь, а затем усекли мечом. Видя страдания христиан, многие люди в Никомидии уверовали в Господа.

В честь мучеников сегодня отмечается народный праздник 23 октября - Евлампий-зимоуказатель.

Православный праздник 23 октября - день памяти мученика Феотекна

Феотекн служил воином при императоре Максимиане. Однажды царь устроил пиршество в Антиохии, приказал народу и воинам приносить жертвы. Феотекн был христианином, потому отказался. Тогда Максимиан надел на воина женские одежды и приказал прясть вместе с девушками. Через некоторое время призвал Феотекна к себе и снова заставлял отречься от Христа. В ответ на отказ он долго мучил воина, а затем убил.

Какой сегодня праздник - день памяти преподобного Феофила

Читайте также23 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеофил родился в благочестивой семье, в 13 лет ушел в монастырь. В 16 лет принял иноческий постриг. Родители пришли за сыном и просили игумена отпустить Феофила, чтобы тот построил обитель рядом с домом. Святого отпустили, несколько лет он прожил в своих окрестностях.

Преподобного Феофила назвали "исповедником", потому что он неоднократно подвергался мучениям за Христа, но не умер, а продолжал жить. Жил Феофил в VIII веке при царе Льве Исавре.

Приметы 23 октября

слякоть и грязь 23 октября - снег выпадет нескоро;

нет морозов в этот день - в ближайший месяц зима не наступит;

пожелтели листья на иве - зима будет ранней.

Что сегодня нельзя делать

23 октября - неблагоприятный день для того, чтобы играть свадьбу. Церковь говорит, что молодые, которые свяжут себя узами брака в этот день, скоро рассорятся. Также нежелательно что-либо покупать из одежды - обновка не будет служить вам долго, быстро износится или сломается.

Что можно делать 23 октября

Главным обрядом дня у наших предков считались игры у костра. Молодые парни и девушки прыгали через огонь - верили, что такой обряд поможет им очистить свою душу и тело, продлить молодость и красоту, а также вступить здоровыми в новый год. Также в костре народ сжигал старые вещи, чтобы вместе с ними избавиться от накопленных проблем и негатива.

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Автор: Кристина Кащавцева