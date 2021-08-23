В народе этот день известен под названиями Лаврентьев день, Лаврентий-зоречник.

23 августа Православная церковь почитает память архидиакона Лаврентия Римского. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. В этот день ему молятся об исцелении зрения. К этой дате остывали реки и озера, и в них уже не купались. Однако для здоровья и молодости можно умыться родниковой водой.

В этот день шли к реке или озеру и наблюдали за водой. Если водоем спокойный, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет. Если же стоит сильный ветер и много волн в воде, то осень будет долгой и мокрой.

Приметы погоды 23 августа

Теплый и дождливый день сулит хороший улов рыбы.

Много желудей упало – год будет урожайным.

Если птицы не поют, то скоро начнется дождь.

Листья липы снизу желтеть начали – к богатому урожаю озимых.

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Автор: Екатерина Пулатова