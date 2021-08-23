23 августа народный праздник / Фото УНИАН
23 августа Православная церковь почитает память архидиакона Лаврентия Римского. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. В этот день ему молятся об исцелении зрения. К этой дате остывали реки и озера, и в них уже не купались. Однако для здоровья и молодости можно умыться родниковой водой.
В этот день шли к реке или озеру и наблюдали за водой. Если водоем спокойный, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет. Если же стоит сильный ветер и много волн в воде, то осень будет долгой и мокрой.
Приметы погоды 23 августа
- Теплый и дождливый день сулит хороший улов рыбы.
- Много желудей упало – год будет урожайным.
- Если птицы не поют, то скоро начнется дождь.
Листья липы снизу желтеть начали – к богатому урожаю озимых.
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