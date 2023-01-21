Народный праздник 21 января известен под названиями Емелин день, Емельян зимний.

Христиане отмечают церковный праздник 21 января в честь святого Емельяна.

В давние времена этот день обычно был очень неспокойным, с сильными метелями и буранами. Поэтому 21 января старались без необходимости не выходить из дома и не выпускать на улицу детей. День посвящали рукоделию и готовке. В наши дни из-за глобального потепления зимы стали гораздо теплее.

Если же погода была спокойная, то 21 января ходили в гости к кумовьям. Куму и куме приносили угощения, а также дарили полотенце и мыло, которыми купали крестника. На стол ставили холодец, узвар и суп из потрохов.

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Что нельзя делать 21 января

День считается не очень удачным для творчества, трудоустройства и творческих проектов. В этот день не стоит идти в лес, в горы и на речку, поскольку природа в этот день опасная и непредсказуемая.

Приметы погоды 21 января

Южный ветер в этот день предвещает частые летние грозы.

Если снег идет целый день, то и остальные дни января будут снежными.

Если в этот день ударили морозы, то потеплеет нескоро.

Окна запотели в доме - к оттепели.

Если птицы не спускаются на землю, то погода скоро испортится.

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