Народный праздник 20 февраля получил названия Лука, Феня – спасовы коренья, Могущница.

Христиане отмечают церковный праздник 20 февраля в честь преподобного Луки Елладского. В этот день наши предки поминали умерших родных. В день памяти святого Луки готовили пирог с луком и яйцом. Также 20 февраля выпекали разные фигурки из сдобного теста, например, в форме животных.

20 февраля проводят ритуал на крепкое здоровье. Для этого нужно целиком съесть один зубчик чеснока, а ещё один положить в карман и носить весь день. В эту дату готовят пирожки и другую выпечку на кефире.

Что нельзя делать 20 февраля

День не подходит для свадеб и венчания. Нельзя крестить девочку, иначе она может стать бесплодной в будущем. Надевать зеленое - к проблемам со здоровьем. Нельзя покупать дорогие вещи сегодня.

Приметы погоды 20 февраля

Дождь в этот день означает, что в феврале морозов больше не будет.

Если день выпадает на полнолуние, то урожай в этом году будет хороший.

Синие облака - к потеплению, серые - к морозам.

Красный закат - к прохладному лету.

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