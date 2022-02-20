Народный праздник 20 февраля / фото УНИАН
Христиане отмечают церковный праздник 20 февраля в честь преподобного Луки Елладского. В этот день наши предки поминали умерших родных. В день памяти святого Луки готовили пирог с луком и яйцом. Также 20 февраля выпекали разные фигурки из сдобного теста, например, в форме животных.
20 февраля проводят ритуал на крепкое здоровье. Для этого нужно целиком съесть один зубчик чеснока, а ещё один положить в карман и носить весь день. В эту дату готовят пирожки и другую выпечку на кефире.
Что нельзя делать 20 февраля
- День не подходит для свадеб и венчания.
- Нельзя крестить девочку, иначе она может стать бесплодной в будущем.
- Надевать зеленое - к проблемам со здоровьем.
- Нельзя покупать дорогие вещи сегодня.
Приметы погоды 20 февраля
- Дождь в этот день означает, что в феврале морозов больше не будет.
- Если день выпадает на полнолуние, то урожай в этом году будет хороший.
- Синие облака - к потеплению, серые - к морозам.
- Красный закат - к прохладному лету.