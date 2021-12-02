Народный праздник 2 декабря / фото УНИАН
2 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Авдея. Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.
Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Без большой надобности из дома старались не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.
Сон в ночь с 1 на 2 декабря нужно запомнить и никому не рассказывать. Он может сбыться в течение месяца.
Что нельзя делать 2 декабря
- Нельзя идти против ветра, иначе заболеете.
- Не рекомендуется отправляться в дорогу.
Приметы погоды 2 декабря
- Сильный ветер сулит затяжную зиму.
- Много снега выпало – к хорошему урожаю в следующем году.
- Ясное небо предвещает морозы.
- Если ветер поменял направление, то погода скоро изменится.