Народный праздник 2 декабря известен под названием Авдей-радетель.

2 декабря христиане отмечают церковный праздник пророка Авдея. Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.

Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Без большой надобности из дома старались не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.

Сон в ночь с 1 на 2 декабря нужно запомнить и никому не рассказывать. Он может сбыться в течение месяца.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя идти против ветра, иначе заболеете.

Не рекомендуется отправляться в дорогу.

Приметы погоды 2 декабря

Сильный ветер сулит затяжную зиму.

Много снега выпало – к хорошему урожаю в следующем году.

Ясное небо предвещает морозы.

Если ветер поменял направление, то погода скоро изменится.

Автор: Екатерина Пулатова