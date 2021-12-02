Какой православный праздник 2 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Авдий был домоправителем при израильском царе. В то время, когда жена правителя начала гнать всех христиан, Авдий укрыл их в пещерах, кормил и призывал к молитве. Позднее он был призван привести к себе пророка Илию и просить его к царю. В отличие от всех остальных призванных, которые стали надменными, Авдий выполнил указание и оставил службу.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 2 декабря - Авдеев день.

Церковный праздник сегодня - день памяти Варлаама Печерского

Читайте также2 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОтец Варлаама был первым боярином у киевского князя Изяслава и пользовался большим уважением. Именно поэтому Варлаам еще юношей имел возможность общаться со святыми Антонием и Феодосием. Он доказал свою преданность Господу, его проверяли на верность, а затем, убедившись в честности, постригли в монахи.

Варлаамов отец узнал об этом, пришел в пещеру, насильно одел сына в княжеские одежды и отправил домой. Юноша тогда бросил одеяния в грязь и три дня ничего не ел. Отец испугался за сына и отпустил его обратно. Вскоре Варлаам стал игуменом в Киево-Печерской лавре.

Приметы 2 декабря

ясный день сегодня - скоро наступят морозы, пасмурный - ждать теплых дней;

сильный ветер весь день - зима будет снежной и холодной;

много снега выпало - в следующем году будет хороший урожай;

скотина бодается - начнутся сильные метели.

Что сегодня нельзя делать

В этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки еды. Лучше отдать их животным или нуждающимся. Нарушите запрет - будете голодать весь год. Согласно поверьям, 2 декабря нечистая сила особенно активна, поэтому из дома выходить не стоит, чтобы не стать жертвой темных сущностей.

Что можно делать 2 декабря

Наши предки верили, что Авдей - покровитель семьи и рода. Именно поэтому его еще называли Радетелем. Славяне делали несложный ритуал - стучали обухом топора по оконным рамам и дверным проемам. Такой алгоритм действий должен был защитить их от дурного глаза, сплетен и разных проделок нечисти. Сегодня можно помолиться святому о здравии и благополучии для своих родных и близких.

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Автор: Кристина Кащавцева