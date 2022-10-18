Христиане отмечают церковный праздник 18 октября в честь мученицы Харитины Амисийской. Наши предки называли этот день "Харитина - первые холстины".
В эту дату женщины садились ткать холсты . Святая Харитина считается покровительницей всех ткачих, швей и прях. Поэтому день очень удачный для рукоделия. Чтобы изделия получались красивыми и ровными, женщины повязывали себе на левую руку белую нить.
В этот день девушки начинали ткать себе свадебное платье, а также делали украинские вышиванки. Готовые рубашки продавали на базарах или дарили возлюбленному юноше. Узор вышиванок в каждом регионе отличался. Популярной была полтавская вышивка белой нитью на белой рубашке. Также в день Харитины изготовляли льняные и конопляные нити.
Что нельзя делать 18 октября
- Женщине нельзя спорить со свекровью, иначе отношения испортятся.
- Неудачный день для рыбалки.
- Женщинам нельзя подстригать волосы сегодня.
Приметы погоды 18 октября
- Если выпал снег, но деревья не полностью сбросили листья, то пролежит такой снег недолго.
- Облака плывут против ветра - к скорому похолоданию.
- Если до этого дня снег ни разу не выпал, то зима будет поздней.
- Дым от костра стелется низко над землей - к дождю.
- Домашняя скотина беспокойно себя ведёт и громко ревет - к ухудшению погоды.
- Если перелетные птицы большой стаей улетают на юг, то зима будет суровой.
- Утки постоянно ныряют под воду - к дождливой погоде.
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