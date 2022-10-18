Народный праздник 18 октября известен под названием Харитины-первые холстины.

Христиане отмечают церковный праздник 18 октября в честь мученицы Харитины Амисийской. Наши предки называли этот день "Харитина - первые холстины".

В эту дату женщины садились ткать холсты . Святая Харитина считается покровительницей всех ткачих, швей и прях. Поэтому день очень удачный для рукоделия. Чтобы изделия получались красивыми и ровными, женщины повязывали себе на левую руку белую нить.

В этот день девушки начинали ткать себе свадебное платье, а также делали украинские вышиванки. Готовые рубашки продавали на базарах или дарили возлюбленному юноше. Узор вышиванок в каждом регионе отличался. Популярной была полтавская вышивка белой нитью на белой рубашке. Также в день Харитины изготовляли льняные и конопляные нити.

Видео дня

Что нельзя делать 18 октября

Женщине нельзя спорить со свекровью, иначе отношения испортятся. Неудачный день для рыбалки. Женщинам нельзя подстригать волосы сегодня.

Приметы погоды 18 октября

Если выпал снег, но деревья не полностью сбросили листья, то пролежит такой снег недолго.

Облака плывут против ветра - к скорому похолоданию.

Если до этого дня снег ни разу не выпал, то зима будет поздней.

Дым от костра стелется низко над землей - к дождю.

Домашняя скотина беспокойно себя ведёт и громко ревет - к ухудшению погоды.

Если перелетные птицы большой стаей улетают на юг, то зима будет суровой.

Утки постоянно ныряют под воду - к дождливой погоде.

Вам также может быть интересно: