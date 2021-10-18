В этот день христианская церковь призывает почтить память многих святых.

Святая Харитина рано лишилась родителей и была воспитана, как родная дочь, благочестивым христианином Клавдием. Девушка отличалась умом и сообразительностью. Несла любовь ко Христу, многих обращала в свою веру и наставляла на путь истинный. Во времена правления императора Диоклетиана ее подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Произошло это примерно в 304 году.

Православный праздник 18 октября - Дамиана пресвитера, Иеремии и Матфея, священномученика Дионисия Александрийского.

Читайте также18 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПреподобный Дамиан помнил, как крестили Русь, всю жизнь подражал преподобному Феодосию. Пользовался уважением у братии за кроткий нрав, трудолюбие и веру в Господа. Ночи напролет он проводил в молитве и чтении Священных книг. Дамиан был постником, поэтому, кроме хлеба и воды ничего не употреблял. За такие подвиги Господь наградил его даром врачевания.

Иеремий получил от Христа дар прозорливости, мог видеть будущее и предсказывать события. Кроме того, тонко чувствовал настроение и состояние любого человека. Матфий за веру обрел такую же способность.

Какой праздник сегодня - день памяти священномученика Дионисия Александрийского

Дионисий был язычником, но в зрелом возрасте обратился в христианство и стал епископом Александрийским. Много сил приложил для того, чтобы защитить православие от ереси, людей обращал в христианство. Было это во времена правления Декия и Валериана.

За свою жизнь Дионисий потерпел много лишений. Во времена эпидемии чумы он призвал паству ухаживать за больными язычниками и христианами, погребать умерших. Прославился, как чудотворец и благодетель.

Приметы 18 октября

безветренная погода - к похолоданию;

выпал снег, но на деревьях есть листья - осадки растают;

если до 18 октября снег не выпал, зима наступит поздно;

чайки кричат и летают стаями - к дождю.

Что сегодня нельзя делать

18 октября нельзя брать и давать деньги в долг. Если есть обязательства - выплатите всё. Также сегодня не рекомендуется надевать новые вещи - в старых будете чувствовать себя комфортнее. Как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться и обижаться.

Что можно делать 18 октября

В этот день наши предки ткали холсты и катали шерсть на валенки. Считалось, что девочка, рожденная 18 октября, станет отличной ткачихой. Также день благоприятен для похода к знахарю, чтобы снять порчу или сглаз.

Если у вас в отношениях с партнером разлад - наденьте серебряные украшения, это поможет найти взаимопонимание.

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Автор: Кристина Кащавцева