Народный праздник 16 ноября / фото ua.depositphotos.com
16 ноября церковь отмечает православный праздник святой Анны Всеволодны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича. В этот день на Руси собирали ягоды и замораживали на зиму. Девушки вечером занимались рукоделием.
Этот день считается опасным и энергетически сложным. Считается, что 16 ноября на землю спускаются злые силы. Они смотрят как живут люди и могут навредить тем, кто постоянно ругается и злится.
Что нельзя делать 16 ноября
- Не стоит без большой нужды выходить из дома. Если же нужно куда-то выйти, то перед дорогой нужно прочесть молитву.
- Ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и обижаться на других.
- Сегодня нельзя пользоваться духами, чтобы не навлечь беду.
Приметы погоды 16 ноября
- Морозный день – к снежной осени.
- Если не все листья осыпались с деревьев, то зима будет суровая.
- Белки часто спускаются на землю – к похолоданию.
- Если реки уже покрылись льдом, то в следующем году будет хороший урожай зерна.