Народный праздник 16 ноября известен под названием Анна Холодная.

16 ноября церковь отмечает православный праздник святой Анны Всеволодны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича. В этот день на Руси собирали ягоды и замораживали на зиму. Девушки вечером занимались рукоделием.

Этот день считается опасным и энергетически сложным. Считается, что 16 ноября на землю спускаются злые силы. Они смотрят как живут люди и могут навредить тем, кто постоянно ругается и злится.

Что нельзя делать 16 ноября

Не стоит без большой нужды выходить из дома. Если же нужно куда-то выйти, то перед дорогой нужно прочесть молитву. Ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и обижаться на других. Сегодня нельзя пользоваться духами, чтобы не навлечь беду.

Приметы погоды 16 ноября

Морозный день – к снежной осени.

Если не все листья осыпались с деревьев, то зима будет суровая.

Белки часто спускаются на землю – к похолоданию.

Если реки уже покрылись льдом, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Автор: Екатерина Пулатова