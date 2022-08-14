Народный праздник 14 августа известен под названиями Медовый Спас, Маковія, Мокрый Маккавей.

Христиане отмечают церковный праздник 14 августа в честь семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Также в этот день отмечают Маковей (Медовый Спас) и Воздвижение Животворящего Креста Господня. 14 августа у православных начинается долгий, но не очень строгий Успенский пост.

На Руси в этот день освящали и расчищали колодцы. К рекам и озерам совершали крестные ходы и освящали воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что такая вода смывает порчу, сглаз, болезни.

14 августа считается праздником пчеловодов. В этот день на пасеке можно собрать отличный урожай меда. Мед освящают в церкви, поминают им умерших родных и угощают детей. Сегодня готовят медовые пряники и пироги, блины с медом и другие блюда на Медовый Спас.

Также в этот день готовят блюда с маком. Маковые цветы и головки кладут в коляску ребенку для защиты, или под подушку для крепкого сна.

14 августа - удачная дата для рожениц. Роды в этот день проходят легко, а дети рождаются здоровыми.

Что нельзя делать 14 августа

В этот день начинается Успенский пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные гуляния. Нельзя убираться в доме сегодня. Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять близких. Нельзя желать зла другим людям, завидовать и мстить. Если у человека будут плохие помыслы, то он сам от них пострадает.

Приметы погоды 14 августа

Если малина уже созрела, то можно сеять озимые культуры.

Если все розы отцвели, то осень будет ранней и холодной.

Дождливый день сегодня - к дождливому сентябрю.

Ветреная погода 14 августа - к снежной и морозной зиме.

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