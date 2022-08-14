Христиане отмечают церковный праздник 14 августа в честь семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Также в этот день отмечают Маковей (Медовый Спас) и Воздвижение Животворящего Креста Господня. 14 августа у православных начинается долгий, но не очень строгий Успенский пост.
На Руси в этот день освящали и расчищали колодцы. К рекам и озерам совершали крестные ходы и освящали воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что такая вода смывает порчу, сглаз, болезни.
14 августа считается праздником пчеловодов. В этот день на пасеке можно собрать отличный урожай меда. Мед освящают в церкви, поминают им умерших родных и угощают детей. Сегодня готовят медовые пряники и пироги, блины с медом и другие блюда на Медовый Спас.
Также в этот день готовят блюда с маком. Маковые цветы и головки кладут в коляску ребенку для защиты, или под подушку для крепкого сна.
14 августа - удачная дата для рожениц. Роды в этот день проходят легко, а дети рождаются здоровыми.
Что нельзя делать 14 августа
- В этот день начинается Успенский пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные гуляния.
- Нельзя убираться в доме сегодня.
- Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять близких.
- Нельзя желать зла другим людям, завидовать и мстить. Если у человека будут плохие помыслы, то он сам от них пострадает.
Приметы погоды 14 августа
- Если малина уже созрела, то можно сеять озимые культуры.
- Если все розы отцвели, то осень будет ранней и холодной.
- Дождливый день сегодня - к дождливому сентябрю.
- Ветреная погода 14 августа - к снежной и морозной зиме.