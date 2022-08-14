Какой праздник 14 августа / фото depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 14 августа в честь семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. Также в этот день отмечают Маковей (Медовый Спас) и Воздвижение Животворящего Креста Господня. 14 августа у православных начинается долгий, но не очень строгий Успенский пост

На Руси в этот день освящали и расчищали колодцы. К рекам и озерам совершали крестные ходы и освящали воду. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что такая вода смывает порчу, сглаз, болезни. 

14 августа считается праздником пчеловодов. В этот день на пасеке можно собрать отличный урожай меда. Мед освящают в церкви, поминают им умерших родных и угощают детей. Сегодня готовят медовые пряники и пироги, блины с медом и другие блюда на Медовый Спас.

Также в этот день готовят блюда с маком. Маковые цветы и головки кладут в коляску ребенку для защиты, или под подушку для крепкого сна.

14 августа - удачная дата для рожениц. Роды в этот день проходят легко, а дети рождаются здоровыми.

Что нельзя делать 14 августа

  1. В этот день начинается Успенский пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочную пищу, устраивать шумные гуляния.
  2. Нельзя убираться в доме сегодня.
  3. Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять близких.
  4. Нельзя желать зла другим людям, завидовать и мстить. Если у человека будут плохие помыслы, то он сам от них пострадает.

Приметы погоды 14 августа

  • Если малина уже созрела, то можно сеять озимые культуры.
  • Если все розы отцвели, то осень будет ранней и холодной.
  • Дождливый день сегодня - к дождливому сентябрю.
  • Ветреная погода 14 августа - к снежной и морозной зиме.

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